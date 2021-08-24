Gülşen'in 20 bin liralık sahne tarzı
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Gülşen'in 20 bin liralık sahne tarzı

Gülşen'in 20 bin liralık sahne tarzı
Hürriyet - Haberler | Magazin

Gülşen, geçtiğimiz akşam Jolly Joker Alaçatı'da dinleyicileriyle buluştu.

Gülşen, geçtiğimiz akşam Jolly Joker Alaçatı'da dinleyicileriyle buluştu. Son dönemde sahne kostümleriyle sık sık gündeme gelen ünlü popçu, bu kez göbek ve göğüs dekolteli bir seçim yaptı.

Etek: Christopher Esber - 5.250 TL

Küpe: Paco Rabanne - 2000 TL

Bluz: Christopher Esber - 3.900 TL

Ayakkabı: Bottega Veneta - 8.750 TL

Beşi Bir Yerde

Kanal D'nin izlenme rekorları kıran dizisi "Sadakatsiz"de Derin karakterini canlandıran Melis Sezen, yaz tatiline devam ediyor. Ünlü oyuncu, tatil pozlarını önceki gün Instagram sayfasında takipçileriyle paylaştı. Barış Arduç'la rol aldığı reklam filmiyle de ses getiren Sezen, mayokinili beş fotoğrafını "Seçemedim, bakınız beşi bir yerde, hangisi?" notuyla sevenlerinin beğenisine sundu. Fotoğraflara oyuncunun hayranlarından "Güzellik", "Hepsini çok beğendim" şeklinde övgü dolu yorumlar geldi.

Kızlarını gezdirdi

Başakşehir'in başarılı file bekçisi Volkan Babacan, eşi Hilal Babacan ile kızları Ayşe ve Bade'yle birlikte hafta sonu Bebek'te görüntülendi. Çocuklarını parka getirerek keyif dolu zaman geçiren Babacan çifti, daha sonra Boğaz'a nazır bir mekana geçerek yemek yedi. (Sayit DURMAZ)

Kız kıza tatil

Yeliz Şar, arkadaşlarıyla birlikte tatile çıktı. Bir süredir setlerden uzak kalan oyuncu, aradaki boşluğu tatil yaparak değerlendirdi. Kız arkadaşlarıyla birlikte Bodrum Yalıkavak'a giden Şar, beach'te objektiflere de poz verdi.

Sporu parka taşıdı

Cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Edvina Sponza, önceki gün müdavimi olduğu Bebek'te görüntülendi. Bebek Parkı'nda spor eğitmeni eşliğinde spor yapan Sponza, gazetecilerin kendisini görüntülediğini fark etmesiyle utangaç tavırlar sergiledi. Sponza, bir saat süren sporundan sonra evinin yolunu tuttu. (Sayit DURMAZ)

Favori bikinim

Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile çıktığı Bodrum tatilinde çektirdiği bikinili fotoğraflarını Instagram sayfasında paylaştı. Dilara Fındıkoğlu imzalı bir bikini giyen Subaşı, o kareleri "Şimdiye kadarki favori bikinim" notuyla yayınladı.

Yeni sezonda ekrandayım

Yasmin Erbil, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'ndeydi. Yeni sezonda bir dizide rol alacağını açıklayan Erbil, oyunculuk alanında ilerlemek istediğini söyledi. Aynı zamanda Nişantaşı Üniversitesi Aşçılık Bölümü'nde okuyan Erbil, "Zor da olsa oyunculuğun yanı sıra eğitimime de devam edeceğim" dedi.

Moi'nin deniz keyfi 

Cansu Taşkın, yazın son günlerini Çeşme'de geçiriyor. Ünlü model önceki gün köpeği Moi ile plajdaydı. Bikini seçimiyle dikkat çeken Taşkın, köpeğini yüzdürürken objektife yansıdı.(Deniz BOY)

Kaynak: Hürriyet

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Gülşen'in 20 bin liralık sahne tarzı - Haberler Magazin
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