Gülşen, ayna karşısında iç çamaşırlı poz verdi
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Gülşen, ayna karşısında iç çamaşırlı poz verdi

Haberler.com - Haberler | Magazin

Ünlü şarkıcı Gülşen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerinin dikkatini çekti. Aynanın karşısına geçip iç çamaşırlı pozunu paylaşan Gülşen, kendini cansız mankene benzetti.

Ozan Çolakoğlu ile mutlu bir evliliği olan ünlü popçu Gülşen, sosyal medya hesabı Instagram üzerinden yaptığı paylaşımla takipçilerini mest etti.

"CANSIZ MANKEN SANDIM"

Gülşen, ayna karşısında kıyafet denediği sırada altında sadece iç çamaşırı varken paylaşım yaptı. Hikayesinin altına "Cansız manken sandım, benmişim ayol" notunu ekledi.

İşte Gülşen'in iç çamaşırlı paylaşımı;

Gülşen, ayna karşısında iç çamaşırlı poz verdi
Gülşen, ayna karşısında iç çamaşırlı poz verdi
Gülşen, ayna karşısında iç çamaşırlı poz verdi
Gülşen, ayna karşısında iç çamaşırlı poz verdi
Gülşen, ayna karşısında iç çamaşırlı poz verdi
Gülşen, ayna karşısında iç çamaşırlı poz verdi
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