Gülşehri Belediyesi su tüketimindeki KDV oranını yüzde 1'e indirdi

YOZGAT (İHA) - Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Gülşehri Belediyesi su faturalarındaki yüzde 8'lik KDV oranını yüzde 1'e indirdi.

Vergi indirimi uygulamasına dair karara yönelik olarak halkın temel ihtiyaç kalemlerinden olan su tüketim bedelindeki KDV oranını yüzde 8'den yüzde 1'e indirdiklerini belirten Gülşehri Belediye Başkanı Ali Ünlü "Belediye olarak su tüketiminde yüzde 7 oranında indirim yaparak vatandaşlarımızın sıkıntısını azda olsa rahatlatmaya çalıştık. Ekonomik anlamda vatandaşlarımızın her zaman yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz. Gülşehri Belediyesi olarak her alanda üstümüze düşeni yapmaya hazırız. Beldemize hayırlı olsun" dedi. - YOZGAT

İhlas Haber Ajansı - Yerel