Gülşehri beldesine millet bahçesi yapılacak

YOZGAT (AA) - Yozgat'ın Sorgun ilçesinin Gülşehri Belediye Başkanı Ali Ünlü, beldelerine millet bahçesi yapılacağını söyledi.

Ünlü, AA muhabirine, Gülşehri Göleti kenarına yapılacak millet bahçesi ile beldenin tam bir mesire ve piknik alanı haline geleceğini vurguladı.

Hazırladıkları proje ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığına yaptıkları başvurunun olumlu sonuçlandığını anlatan Ünlü, "Gölet yanındaki 19 bin 881 metrekarelik alanın millet bahçesi olarak düzenlenmesine onay verildi. Bakanlık tarafından belediyemize gönderilen yazıda, millet bahçesine ilişkin iş ve işlemlerin Belediye Başkanlığımız tarafından yürütülmesi isteniyor, biz de bu doğrultuda çalışmalarımızı başlattık." dedi.