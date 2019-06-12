Gülşehir Kaymakam Vekili Talat Tabur görevine başladı

İçişleri Bakanlığı tarafından Gülşehir Kaymakam Vekilliği görevine atanan Talat Tabur görevine başladı.

Kaymakam Çağlar Tekin'in Karaman Başyayla ilçesine tayin edilmesinin ardından 14 Eylül 2018'den beri Hacıbektaş Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer'in vekaleten sürdürdüğü göreve Talat Tabur atanarak, mesaiye başladı.

1983 yılında Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde doğan Tabur, ilk ve orta öğrenimini Oğuzeli ilçesinde, liseyi Gaziantep'te, üniversite tahsilini ise Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde tamamladı.

2007 yılı eylül ayında Gaziantep Karkamış İlçesi Mal Müdürlüğünde memuriyet hayatına başlayan Tabur, İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığında Gelir Uzman Yardımcısı olarak çalıştı.

Daha sonra Gaziantep Vergi Dairesi Başkanlığında Gelir Uzmanı olarak görev yapan Tabur, kaymakamlık sınavını kazanarak 2019 yılında Kahramanmaraş Valiliğinde Kaymakam adayı olarak göreve başladı.

Tabur, İçişleri Bakanlığının 30 Mayıs 2019 tarihli onayı ile Gülşehir'e kaymakam vekilli olarak atandı.

Kaynak: AA