Gülşehir'de kilitli parke taş ocağı faaliyete geçti

22.08.2019 11:50

Gülşehir Belediye Başkanı Av. Fatih Çiftçi, belediye bünyesinde oluşturulan kilitli parke taş fabrikasının faaliyete geçirdiklerini ve burada üretilen kilitli parke taşlarla 1 hafta içinde mahalle yollarında döşeme çalışmasının başlayacağı müjdesini verdi.



Belediye bünyesinde faaliyete geçen fabrikada üretim aşamasını inceleyen ve görevlilerden üretim kapasitesi hakkında bilgi alan Gülşehir Belediye Başkanı Fatih Çiftçi, bir hafta süresince yeterince üretim rezervesi oluşturulacağını anlatarak, ilçe genelinde bozuk cadde ve sokaklarda kilitli parke taş döşeme çalışmasına başlanacağını belirtti. Belediye bünyesinde oluşturdukları 3 farklı ekiple Karavezir, Erol Ünlüsoy ve Fatih Mahallerindeki tüm sokakların kilitli parke taşının döşemesine start vereceklerini dile getiren Başkan Çiftçi, Belediye bünyesinde oluşturdukları taş fabrikası ve 3 farklı ekiple ilçede her sokağın kilitli parke taş döşemesini acilliyet durumuna göre tamamlayacaklarını kaydetti. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA