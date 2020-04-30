Gülşehir Belediye Başkanı Çiftçi, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajı yayımladı Gülşehir Belediye Başkanı Fatih Çiftçi, 1 Mayıs İşçi Bayramı Emek ve Dayanışma Günü ile ilgili yazılı mesaj yayımladı.

Gülşehir Belediye Başkanı Fatih Çiftçi, 1 Mayıs İşçi Bayramı Emek ve Dayanışma Günü ile ilgili yazılı mesaj yayımladı.

Gülşehir Belediye Başkanı Çiftçi mesajında tüm emekçilerin 1 Mayıs İşçi Bayramını kutlarken, 1 Mayıs'ın emek verenlerin dayanışma günü olduğunu belirtti. Çiftçi, "Birlik, dayanışma ve mücadele günü olarak kutlanan 1 Mayıs İşçi Bayramını en derin duygularımla kutlarım. Bizlere düşen sadece bu günde değil her zaman İşçi ve emekçi kardeşlerimizin yanında olmaktır. Bu dayanışma gününü bu günle sınırlı tutmayıp onların dertlerine ortak olmak, sorunlarına çözüm bulmak öncelikli işimizdir. İşçi kardeşlerimizin yaşadığı sorunların çözülmesi için çaba sarf etmek, onların alın teri kurumadan haklarını teslim etmek için gayret göstermeliyiz. Bizler insana değer veren, emeğe saygı duyan ve alın terini kutsal gören bir anlayışa sahibiz. Hayatını emekleriyle kazananlar, geçimini alın teriyle elde ettikleri helal kazançlarla sağlayanların her zaman yanında ve destekçisi olacağız. Ben bu günün birlik, beraberlik, dayanışma ve yardımlaşma inancımızı daha da güçlendirmeye vesile olması dileğiyle, hayatını alın teri ve emeğiyle çalışarak kazanan kardeşlerimin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma gününü kutluyorum" ifadelerine yer verdi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA