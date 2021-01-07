Gülşah Saraoğlu kimdir? Gülşah Saraçoğlu kaç yaşında, nereli? Gülşah Saraoğlu hayatı ve biyografisi

Gülşah Saraçoğlu ismi magazin dünyasının gündemine sık sık anılmaktadır. Magazinnseverler Gülşah Saraoğlu hakkında araştırmalar yapıyor. Peki, Gülşah Saraoğlu kimdir? Gülşah Saraçoğlu kaç yaşında, nereli? Gülşah Saraoğlu hayatı ve biyografisi

Magazin gündeminde yer alan isimlerden olan Gülşah Saraoğlu hakkında merak edilenleri sizler için derledik. İşte detaylar...

GÜLŞAH SARAÇOĞLU KİMDİR?

Gülşah Saraçoğlu 1982 yılında dünyaya geldi. Moda sektörünün önde gelen isimleri arasında yer alan Saraçoğlu, Dilek Hanif'in asistanı olarak sektöre girmişti. Gülşah Saraçoğlu, ilk çalışmalarını Hande Yener için yaptı. Ardından Nükhet Duru için kostümler hazırladı.

Heute Couture atölyesinde Nicole Kidman, Bülent Ersoy, Ajda Pekkan, Seda Sayan, Demet Akalın, Nükhet Duru, Sibel Can, nazan Öncel gibi isimler için çalışmıştır.

Gülşah Saraoğlu

2011 yılında Eda Taşpınar ve Deniz Berdan ile birlikte Sen Yeter Ki İste adlı program yapmıştır.

Dubai'de mağazası bulunmaktadır.

2010 yılında Selçuk Yentur ile evlenip 2012'de boşanmıştır. 2014 yılında yeniden evlendikten sonra 2015'te boşanmıştır. 11 Ocak 2018'de ise Yentur ile nişanlanmıştır. 2011 doğumlu Aslan Yentur adında bir oğlu vardır.

Şu anda TV8 ekranlarında hafta içi günlük olarak yayınlanan Doya Doya Moda adlı programda jüri üyeliği yapıyor.