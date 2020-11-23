Rekabet banyoya taşındı! Gülşah Saraçoğlu ve Ebru Polat duş alırken ürün tanıttı
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Rekabet banyoya taşındı! Gülşah Saraçoğlu ve Ebru Polat duş alırken ürün tanıttı

23.11.2020 10:35 | Son Güncelleme: 23.11.2020 11:29

Kendi kozmetik markasını çıkaran Ebru Polat, yeni şampuanının tanıtımı için duşta saçlarını yıkadığı anları paylaşan Gülşah Saraçoğlu'na meydan okudu. Duşa girip kıvrak hareketlerle saçlarını yıkayan Polat, o anları sosyal medyada paylaştı.

Şimdilerde Doya Doya Moda programında jüri üyeliği yapan Gülşah Saraçoğlu, geçtiğimiz günlerde kendi adıyla bir şampuan ürettirdi. Seray Sever ise birlikte çalıştığı arkadaşı Saraçoğlu'nun şampuanının reklamını yapmak için evinin salonunda saçlarını yıkadı. Aynı şekilde Gülşah Saraçoğlu da kendi şampuanının tanıtımı için banyo yaptığı anları paylaştı.

GÜLŞAH'A MEYDAN OKUYUP BANYOYA GİRDİ

Seray Sever ve Gülşah Saraçoğlu'nun paylaşımlarını gören Ebru Polat ise harekete geçti. Aylar önce çıkardığı şampuanının çok satıldığını ve beğenildiğini vurgulayan Polat, "Gülşah'cım seni çok severim, bunu sen de biliyorsun. Ama konu şampuan ise son 8 ayda Türkiye'de en çok satan şampuan markası benim markam. Bunu güzel bir şekilde araştırabilirsiniz. Markamızı bu şekilde tanıtacaksak o zaman meydan okuyalım" diyerek banyoda saçlarını yıkadığı anları paylaştı.

Ebru Polat paylaşımlarında Gülşah Saraçoğlu'nu yeni ürünü için tebrik etmeyi de ihmal etmedi.

Gülşah Saraçoğlu ve Ebru Polat, ürettikleri şampuanları tanıtmak için banyo yaptığı anları paylaştı
Gülşah Saraçoğlu

İDDİASINI YİNE ORTAYA KOYDU

Banyo yaptığı anlarda çok çekici olduğunu vurgulayan Ebru Polat, iddiasını ortaya koyarak "Fazla seksi olur diye tek story atabildim. İkinciyi sildim. Böyle şeyleri hiç sevmiyorum ama maden racon bu uyalım" ifadelerini kullandı.

Gülşah Saraçoğlu ve Ebru Polat, ürettikleri şampuanları tanıtmak için banyo yaptığı anları paylaştı
Gülşah Saraçoğlu ve Ebru Polat, ürettikleri şampuanları tanıtmak için banyo yaptığı anları paylaştı
Rekabet banyoya taşındı! Gülşah Saraçoğlu ve Ebru Polat duş alırken ürün tanıttı
Haber Yorumları (10)
VATANDAS: Resûl-i Ekrem (aleyhissalâtu vesselâm), bu hadislerinde kadınları manen en ziyade ziyana atan fıtrî zaaflarına dikkat çekmektedir. En ziyade diyoruz çünkü cehennemdeki çokluklarının sebebi bu zaafa bağlanmaktadır. O zaaf da: Kötü sözü çabukça, çokça sarfetmeleri, kocalarına karşı nankörlükleri, erkeklerin aklını çelici olmaları. Erkekleri günaha attıkları için, sebep olmadan dolayı kendilerine mesuliyet gelmektedir.
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ATİN İNTİKAMİV: Yav ne gunlere kaldik vucudu uzerinden prim yapanlarin vay haline
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GERCEK SAKARYALI: Taklitden sakının Almayayin ve şu youtuber mıdır? ne dir şunları izlemeyin abone hic olmayin aboneyseniz cikin Prim vermeyin
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