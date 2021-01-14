Gülperi'yi intihara azmettirmekten 10 yıl hapsi istendi
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Gülperi'yi intihara azmettirmekten 10 yıl hapsi istendi

14.01.2021 15:05 | Son Güncelleme: 14.01.2021 15:08
Gülperi'yi intihara azmettirmekten 10 yıl hapsi istendi

ANTALYA'da, evinin balkonundan düşerek ölen Gülperi Onur'un (35) sevgilisi İbrahim Demiryege'nin 'kasten öldürme' suçundan tutuksuz yargılandığı davada mütalaasını açıklayan savcı, sanığın 'intihara azmettirme ve teşvik etmek'ten 10 yıla kadar hapsini istedi.

ANTALYA'da, evinin balkonundan düşerek ölen Gülperi Onur'un (35) sevgilisi İbrahim Demiryege'nin 'kasten öldürme' suçundan tutuksuz yargılandığı davada mütalaasını açıklayan savcı, sanığın 'intihara azmettirme ve teşvik etmek'ten 10 yıla kadar hapsini istedi.

Gülperi Onur, 31 Ekim 2019 akşamı, yaklaşık 1 yıldır birlikte yaşadığı İbrahim Demiryege ile Kepez ilçesine bağlı Göksu Mahallesi'nde bulunan apartmanın 6'ncı katındaki evine gitti. Bir süre sonra Gülperi Onur, balkondan düştü. İhbar üzerine gelen sağlık görevlileri, Onur'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Gözaltına alınan İbrahim Demiryege, 'kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklandı. Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davada suçlamaları kabul etmeyen sanık Demiryege, "Ben ona hiçbir zaman kötü davranmadım, üzmedim. Onun yasını tutmak isterken mağdur oldum. Tahliyemi talep ediyorum" dedi. Demiryege, tutuksuz yargılanmak üzere üçüncü duruşmada tahliye edildi.

Bugün görülen 7'nci duruşmada şikayetçi avukatları, Adli Tıp raporuna göre maktulün kanında sadece ağrı kesici bulunduğunun tespit edildiğini, bu maddenin de intihar eylemine yol açmayacağına vurgu yapıldığına dikkat çekti. Sanığın kanında ise uyuşturucu madde bulunduğuna dikkati çeken avukatlar, İbrahim Demiryege'nin kanunun ilgili maddelerince cezalandırılmasını istedi.Mahkeme savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanığın TCK 84. maddesindeki 1'nci (Başkasını intihara azmettiren, teşvik eden, başkasının intihar kararını kuvvetlendiren ya da başkasının intiharına herhangi bir şekilde yardım eden kişi, 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır) ve 2'nci (İntiharın gerçekleşmesi durumunda, kişi dört yıldan 10 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır) fıkrasına göre cezalandırılmasını talep etti.

Sanık avukatı Erhan Öztürk, mütalaaya karşı savunma yapmak üzere süre istedi. Duruşma ertelendi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Süleyman EKİN

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