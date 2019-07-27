Boşanmak isteyen karısını bıçaklayarak öldürdü
Mersin'de boşanmak istediği eşi tarafından bıçaklanan iki çocuk annesi yaşamını yitirdi.
Mersin'in Gülnar ilçesinde eşinden boşanmak isteyen iki çocuk annesi, kocası tarafından bıçaklanarak öldürüldü.
Alınan bilgiye göre, 2 çocuk annesi Hatice Kavak (36), pazar alışverişinden döndüğü sırada, Ulu Cami yakınında eşi Durmuş Ali Kavak'ın bıçaklı saldırısına uğradı. Ambulansla Gülnar Devlet Hastanesine kaldırılan Kavak, ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Silifke Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
ÇOCUKLARI TABUTUN BAŞINDAN AYRILMADI
Polis ekiplerince suç aletiyle kısa sürede yakalanan zanlı ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Hatice Kavak, Ulu Cami'de kılınan cenaze namazının ardından Ayvalı Mahallesi'ndeki mezarlığa defnedildi.
Cenaze töreni sırasında öldürülen genç kadının 2 oğlu uzun süre tabutun başından ayrılmazken, yakınları da gözyaşı döktü.Kavak'ın kocasından boşanmak istediği için saldırıya uğradığı iddia edildi.
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Ülkeyi yönetenler sayın bakalım kaç kadın cinayeti acilen çözüm gerekir sizcede öyle değilmiCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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insan öldürmek nedir ya. bunu yapanı aşmak lazim. birde erkeklere biraz hak verip çileden çıkmalarını engellememiz gerekiyo benceCevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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Hiçbir erkek çocukların annesini öldürmez ama maalesef kanunlarımız tam bir kepazelik hep kadından yana zamanında bize kakalanan gavur yönetim şekliyle bu kadar olur bunada vatanı kurtardık dediler tabi yerseniz ALLAHI bırakmışlar ölüye tapıyorlar neyseki cehennem varCevap Yaz 6 1 Yayından Kaldır
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Bana katilanlara tsk ederim.mesela 2000 yılından önce ve şimdiki zamana bakın ne kadar boşanmalar olmuş. Bide dizileri unutmayalım. Dizilerden geliyor bütün bu boşanmalar .Cevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır
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Öldürmenin alemi ne yaCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Boşanma moda olmuşCevap Yaz 19 11 Yayından Kaldır
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kadın köle değildir insandır mutlu değilse bunalıyorsa boşanabilir1 Yayından Kaldır
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MODASI FALAN YOK KARDEŞİM ANLAŞAMİYORSA SEVGİ SAYGI İSTEK BİTMİŞ SEE KADIN YADA ERKEK FARK ETMEZ AYRILMAK İSTEYEBİLİR. EVLENMEK KADAR DOĞAL .26 4 Yayından Kaldır
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Cehennem ehlinin çoğu kadınlardan olacakmış.Cevap Yaz 7 21 Yayından Kaldır
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Gerizekali5 2 Yayından Kaldır