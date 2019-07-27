Boşanmak isteyen karısını bıçaklayarak öldürdü

Mersin'in Gülnar ilçesinde eşinden boşanmak isteyen iki çocuk annesi, kocası tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Alınan bilgiye göre, 2 çocuk annesi Hatice Kavak (36), pazar alışverişinden döndüğü sırada, Ulu Cami yakınında eşi Durmuş Ali Kavak'ın bıçaklı saldırısına uğradı. Ambulansla Gülnar Devlet Hastanesine kaldırılan Kavak, ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Silifke Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ÇOCUKLARI TABUTUN BAŞINDAN AYRILMADI

Polis ekiplerince suç aletiyle kısa sürede yakalanan zanlı ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Hatice Kavak, Ulu Cami'de kılınan cenaze namazının ardından Ayvalı Mahallesi'ndeki mezarlığa defnedildi.

Cenaze töreni sırasında öldürülen genç kadının 2 oğlu uzun süre tabutun başından ayrılmazken, yakınları da gözyaşı döktü.Kavak'ın kocasından boşanmak istediği için saldırıya uğradığı iddia edildi.

Kaynak: AA