Gülnar'da, baklavalık Antep fıstığı hasadı
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Gülnar'da, baklavalık Antep fıstığı hasadı

MERSİN'in Gülnar ilçesinde, yaklaşık 2 bin dekar alanda üretimi gerçekleştirilen Antep fıstığının hasadına başlandı.

Gülnar'da, baklavalık Antep fıstığı hasadı
28.08.2020 08:37 | Son Güncelleme: 28.08.2020 08:41

MERSİN'in Gülnar ilçesinde, yaklaşık 2 bin dekar alanda üretimi gerçekleştirilen Antep fıstığının hasadına başlandı.

İlçeye bağlı, Kuskan, Arıkuyusu, Örtülü, Zeyne, Örenpınar, Kurbağa, Dayıcık ve Gezende mahallelerinde Antep fıstığı üreticilerinin hasat heyecanı başladı. İlçedeki çok sayıda menengiç (sakız) ağacına yapılan aşı ile doğal ortamda yapılan Antep fıstıkları, birinci kalite baklavalık fıstık olarak rağbet görüyor. Üretim alanlarının ilerleyen yıllarda daha da artması beklenirken, fıstıklar, baklavalık olarak kullanılmak üzere renk tonunu yakalamak için erken dönemde hasat ediliyor. Hasatta 1300 ton rekolte beklendiği öğrenildi.

REKOLTEDE 5,5 KAT ARTIŞ BEKLENİYORGülnar Tarım ve Orman Müdürü Ali Nazım Eken, Ziraat Odası Başkanı Hacer Emiş Işık, ziraat mühendisleri ve uzmanlar da ilçedeki hasat çalışmalarında incelemelerde bulundu. Oda Başkanı Işık, fıstık ekimi yapan aileleri tebrik ederek bol, bereketli ve kazançlı sezon geçirmelerini diledi. Işık, ilerleyen yıllarda rekoltede 5,5 kat artış beklediklerini kaydetti.İlçe Tarım ve Orman Müdürü Eken de Gülnar'da son yıllarda Antep fıstığı üretiminde gözle görülür artış olduğunu söyleyerek, her zaman, her konuda üreticilerin yanında olduklarını belirtti.

Öte yandan ilçede 3 yıl önce 1268 dekar alanda yapılan fıstık üretimi 1958 dekar alana yükseltildi. 3 yıl içinde 600 dekarlık büyüme meydana gelirken, ilçede Antep fıstığında da söz sahibi olabilmenin hedeflendiği belirtildi. 


Kaynak: DHA

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