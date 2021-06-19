Güllü kimdir, gerçek adı nedir? İbo Show konuğu Güllü (Gül Tut) kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne?
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Güllü kimdir, gerçek adı nedir? İbo Show konuğu Güllü (Gül Tut) kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

Güllü kimdir, gerçek adı nedir? İbo Show konuğu Güllü (Gül Tut) kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne?
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İbo Show konukları merak edildi. 19 Haziran Cumartesi İbo Show konukları arasında Güllü de yer aldı. Peki, Güllü kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Güllü 'nün hayatı ve biyografisi ile ilgili bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz. Güllü'nün gerçek ismi ne?

Ünlü sanatçı Güllügündeme geldi. Güllükimdir ve Güllü kaç yaşında gibi soruların yanıtları merak edildi. Peki, Güllükimdir? İbo Show konuğu Güllükimdir, kaç yaşında, nereli, hayatı ve biyografisi! Güllü gerçek ismi nedir? Güllü'nün müzik kariyeri ve hayatı hakkında bilgiler...

GÜLLÜ GERÇEK İSMİ NEDİR?

Sanatçı Güllü'nün gerçek adı Gül Tut 'tur.

GÜLLÜ KİMDİR?

Güllü ya da gerçek adıyla Gül Tut, (d. 15 Ekim 1973, Kasımpaşa, Beyoğlu, İstanbul), Çingene asıllı Türk fantezi müziği ses sanatçısı.

Güllüdoğum tarihi : 15 Ekim 1973

Güllükaç yaşında : 47 yaşında

Güllümesleği ne : Şarkıcı, Ses sanatçısı

Güllü nereli : İstanbul doğumlu

Güllü kimdir, gerçek adı nedir? İbo Show konuğu Güllü (Gül Tut) kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

GÜLLÜ'NÜN HAYATI VE BİYOGRAFİSİ

Zor bir çocukluk geçiren ve küçük yaşlarda gece kulüplerinde şarkı söyleyerek kariyerine başlayan Güllü,1973 yılında İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bulunan Kasımpaşa semtinde dünyaya geldi. 1988'de henüz 15 yaşındayken, düğün salonlarında şarkı söyleyerek sahneye çıktı. Yaşından dolayı gazinocuların kendisine iş vermeye cesaret edememesi yüzünden, okuluna dönmek zorunda kaldı. Ancak ailesinin maddi durumundan dolayı bir süre sonra okulu bırakıp şarkıcılığa devam etti. 2008 yılında Kartal Yakacık'ta içki komasına giren sanatçı, hastaneye kaldırılmış ve tedavisinin ardından taburcu edilmiştir.

«Kasımpaşalı Güllü» adını kullanarak ve söylediği Roman havalarıyla 1990'larda ün kazanmış, yaptığı albümlerle ve özel hayatıyla gündeme gelmiştir. Evlendikten sonra sahnelere bir süre ara verdi. İki çocuğu olan sanatçı 2000'de boşanıp sahnelere yeniden döndü.

Kasımpaşalıyım, Gülüm Var, Oyuncak gibi, Değmezmiş Sana, Balıkesir Bandırma, Benim Vicdanım Rahat gibi hit olmuş parçaları vardır.

DİSKOGRAFİ

- Oyuncak Gibi (1994)

- Yalan Sevgiler (1995)

- Değmezmiş Sana(1996)

- Kırılırım (1998)

- Zalim Yar (2000)

- Ve Ben (2002)

- Hayatımın Yanlışı (2004)

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Güllü kimdir, gerçek adı nedir? İbo Show konuğu Güllü (Gül Tut) kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? - Haberler
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