Gülistan'ı su altı arama çalışmaları 215'inci günde tekrar başlatıldı
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Gülistan'ı su altı arama çalışmaları 215'inci günde tekrar başlatıldı

TUNCELİ'de 5 Ocak'tan bu yana haber alınamayan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'nun (21) son görüldüğü Sarısaltık Viyadüğü'nün altından geçen Uzunçayır Baraj Gölü'ndeki tahliye çalışmalarıyla su seviyesi 16 metreye düşürüldü.

Gülistan'ı su altı arama çalışmaları 215'inci günde tekrar başlatıldı
06.08.2020 14:28 | Son Güncelleme: 06.08.2020 14:32

TUNCELİ'de 5 Ocak'tan bu yana haber alınamayan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'nun (21) son görüldüğü Sarısaltık Viyadüğü'nün altından geçen Uzunçayır Baraj Gölü'ndeki tahliye çalışmalarıyla su seviyesi 16 metreye düşürüldü. Su seviyesinin minimum düzeye inmesiyle birlikte, genç kızın kayboluşunun 215'inci gününde, su altı arama çalışmaları tekrar başlatıldı.

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku'dan kaldığı yurttan 5 Ocak sabahı ayrıldıktan sonra haber alınamadı. Diyarbakır'da yaşayan ailesi, kaybolduğu gün Tunceli'ye gelerek, güvenlik güçlerine ihbarda bulundu. Ailenin ihbarı üzerine arama çalışmaları başlatıldı. Yapılan araştırmalar sonunda Gülistan Doku'nun cep telefonunun en son Uzunçayır Baraj gölü üzerindeki Sarısaltuk Viyadüğü'nde sinyal verdiği belirlendi. Viyadük üzerinden geçen bir aracın kamerasına da yansıyan Doku'nun son görüldüğü bölgede yoğunlaştırılan arama çalışmalarına rağmen sonuca ulaşılamadı. Bunun üzerine ekipler, su altı aramalarını 6 Temmuz'da sonlandırırken, su yüzeyinde ve kıyıdaki çalışmalar sürdürüldü. Ailesinin talebi üzerine İçişleri Bakanlığı'nca, Gülistan'ın son görüldüğü bölgedeki Uzunçayır Baraj Gölü'ndeki suyunun tahliyesine karar verildi.

15 EKİPLE GENİŞ KAPSAMLI ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI215 gündür kayıp olan Gülistan Doku'nun bulunması için Uzunçayır Baraj Gölü'nde su tahliyesi 16 gündür aralıksız devam ederken, su seviyesinin 16 metreye inmesiyle Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen 15 ekip ile arama çalışmalarının alanı genişletildi. Doku'nun en son görüldüğü Uzunçayır Baraj Gölü üzerindeki Sarısaltuk Vüyadüğü bölgesinde, su altı arama çalışması tekrar başlatıldı. Su altı arama çalışmaları emniyet ve jandarmaya bağlı 8 ayrı dalgıç ekibi ve 3 su altı robot kamera arama ekibi ile devam ederken, AFAD ekipleriyle birlikte 3 kilometrelik alan içerisindeki 15 ayrı bölgede Doku'yu arama çalışmaları sürüyor.VALİLİK: 68 PERSONEL ÇALIŞIYORSarısaltuk Viyadüğü'ne gelen Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, ekiplerden yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.  Valilikten yapılan açıklamada ise barajın tahliyesinin, suyun düşürülebileceği minimum seviyeye kadar gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, su seviyesi minimuma düşürülen Uzunçayır Barajı'nda, AFAD koordinasyonunda, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve AFAD il müdürlüklerinden oluşan 68 su altı ve su üstü personeli tarafından, su altı arama cihazları da kullanılarak yaklaşık 3 kilometrelik bir alanda eş zamanlı su altı arama çalışmasına başlandığı ifade edildi. Açıklamanın devamında, Doku'yu arama çalışmalarına bugüne kadar toplam 415 personel, 73 araç, 27 bot, 7 row cihazı, 6 drone, 3 sonar cihazı ve 3 arama köpeğinin katıldığı kaydedildi.


Kaynak: DHA

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