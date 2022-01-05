Gülistan Doku'nun kayboluşunun üzerinden 2 yıl geçti, halen iz yok

TUNCELİ (DHA) - TUNCELİ'de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'dan (21), aradan 2 yıl geçmesine karşın hala bir iz bulunamadı. Doku'nun ablası Aygül Doku, "Bu kent avuç içi kadar yer. Gülistan Doku'ya ne olduğunun cevabı verilsin artık. Bugün tam 2 yıl oldu, Gülistan'ın buradan ayrılarak sırra kadem basmasına" dedi.

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku'dan 5 Ocak 2020'de kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra haber alınamadı. Diyarbakır'da yaşayan ailesi, Gülistan'ın kaybolduğu gün Tunceli'ye gelip güvenlik güçlerine ihbarda bulundu. Ailenin ihbarı üzerine arama çalışması başlatıldı. Araştırmalar sonunda Gülistan Doku'nun cep telefonunun, en son Uzunçayır Baraj Gölü üzerindeki Sarısaltuk Viyadüğü'nde sinyal verdiği belirlendi. Viyadük üzerinden geçen aracın kamerasına da yansıyan Doku'nun son görüldüğü bölgede, AFAD Başkanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Ankara, Denizli, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Konya, Malatya, Manisa ve Kahramanmaraş Büyükşehir belediyeleri ile sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve gönüllülerden oluşan 542 kişilik personel, 88 araç, 38 bot, 10 ROV cihazı, 6 dron, 4 sonar ve 3 arama köpeğiyle yapılan aramalara rağmen Gülistan'a ait ize rastlanılmadı ve çalışmalar sonlandırıldı.

Daha sonra aile bireyleri adliye binasının önüne gelip oturma eylemine devam etti. Abla Doku, valilik binasının önünde fenalık geçirdi.