Gülerken son pozu oldu! ABD'deki kanlı kongre baskınında kürsüyü çalan adam yakalandı

ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim sonuçlarını protesto ettiği miting sonrası Washington'daki Kongre binasına düzenlenen baskında Adam Johnson isimli eylemci, Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin kürsüsünü çalmıştı. Kongre baskınının sembol isimlerinden biri haline gelen 36 yaşındaki eylemci polis tarafından yakalandı.

ABD'de Başkan Donald Trump'ın Washington DC'de düzenlediği mitingin ardından Trump destekçileri Kongre binasını bastı. Polis ile eylemciler arasında çıkan arbedede 5 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Kongre baskınında dünyaya yansıyan tarihi anlardan biri de, Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin kürsüsünün çalındığı fotoğraf karesi oldu.

EYLEMCİ YAKALANDI

ABD'deki kanlı Kongre baskınında Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin kürsüsünü çalan Adam Johnson isimli eylemciyle ilgili yeni bir gelişme yakalandı. 36 yaşındaki eylemcinin Florida'nın Manatee bölgesinde yakalandığı açıklandı. Johnson, tutuklanmasının ardından cezaevine gönderildi.

ÇALDIĞI KÜRSÜYÜ SATILIĞA ÇIKARMIŞTI

Öte yandan, ABD'deki Kongre baskınının sembol isimlerinden biri haline gelen Johnson, çaldığı kürsüyü internetten açık artırmaya çıkarmıştı. Kürsünün fiyatı saatler içinde 77 bin dolara kadar yükselmişti.