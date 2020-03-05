Güler Sabancı'dan Kadınlar Günü Mesajı

05.03.2020 11:43 | Son Güncelleme: 05.03.2020 11:43

Toplumsal ve ekonomik gelişme için kadınların desteklenmesinin önemini vurgulayan Güler Sabancı, "Kadınların çalışma hayatında var olmalarının toplumsal gelişmenin olmazsa olmazı olduğunu biliyoruz. Kadınların iş gücüne katılımı kendi sosyo-ekonomik durumlarını, ailelerini ve çevrelerini geliştirecek ve tüm toplumda etki yaratacak önemli bir değişim ve gelişimin öncüsü olacaktır. Türkiye'de yüzde 34'lük iş gücüne katılım oranı, kadınların hak ettikleri seviyede değil. Kadınların iş gücüne katılımının önündeki engelleri kaldırmalıyız. Kadınlar iş dünyasında kalıplaşmış iş tanımlarının dışında da yer almalı. Günümüzde kadın çalışanların hala belirli iş kollarıyla sınırlandırıldığını görüyoruz. Oysa her çocuk eşit doğuyor ve özünde kendi ilgi alanı ve yeteneği doğrultusunda cinsiyetinden bağımsız olarak her işi yapabilme potansiyeline sahip olarak dünyaya geliyor. Kız çocuklarını eğitimde ve iş hayatında belirli kalıplara yönlendiren de maalesef ön yargılar oluyor. Oysa biliyoruz ki, erkek işi kadın işi yoktur. Sabancı Vakfı olarak kurulduğumuzdan bu yana ekmeğini taştan çıkaran tüm kadınların yanındayız" dedi.

Sabancı Vakfı'nın kadınlara ve kız çocuklarına fırsat eşitliği yaratmak için pek çok projeyi desteklediklerini vurgulayan Sabancı, Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması Sözleşmesi (CEDAW) Türkiye Komitesi raporuna da değinerek, "Türkiye'de yapılan araştırmalarda iş gücünden uzak kalma nedenlerine baktığımızda, kadınların yüzde 55'i ev ve aile yükümlülüklerini işaret ediyor. Daha genç nüfusa baktığımızda ise maalesef çok daha üzücü bir tablo görüyoruz. Türkiye'de 20 ile 24 yaş arasındaki genç kadınların yüzde 45'i ne eğitimde ne iş hayatında varlar. Türkiye'nin toplumsal ve ekonomik potansiyelini gerçekleştirmesi için bu durumun değişmesi şart. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğiyle mücadelede kamu, özel sektör ve sivil toplum da dahil olmak üzere tüm paydaşlar birlikte çalışmalı, kadının güçlenmesi hepimizin en önemli meselesi olarak ele alınmalıdır" dedi.

Kaynak: Bültenler