Güler Işık kimdir? Güler Işık hayatı ve biyografisi! Güler Işık kaç yaşında, nereli?

Katıldığı programlarda yaptığı açıklamalar ile magazin gündemine oturan Güler Işık, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Güler Işık hakkında merak edilenler. Güler Işık hayatı ve biyografisi. Güler Işık kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve açıklamaları ile dikkat çeken Türk Halk Müziği'nin usta isimlerinden Güler Işık merak konusu oldu. İşte Güler Işık hakkında merak edilen Güler Işık kimdir, Güler Işık hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

GÜLER IŞIK KİMDİR?

Güler Işık, 30 Haziran 1967 yılında dünyaya geldi. Güler Işık, Kırgın, Şey Yani, Acılar albümleriyle tanınmaktadır.

Güler Işık Babasının desteği ile Gaziantep Halk Evi'nde 2 sene Halk Müziği eğitimi alan Güler Işık daha sonra çay bahçelerinde programlar yapmaya başlamış 1977 senesinde Ankara'ya taşınmıştır. Ankara radyosu tarafından gerçekleştirilen bir yarışmayı kazanan Güler Işık henüz kaset çıkarmadan televizyon dünyasına adım atmış ve plakçılardan kaset teklifleri almaya başlamıştır.

Güler Işık Müzik kariyerinin dışında 3 sinema filminde de rol alan Güler Işık aslen Şanlıurfa Siverek'lidir.