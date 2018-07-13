Gülen' İsimli Sokak Adlarının İsimleri Değiştirildi

SAMSUN (İHA) – Samsun Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde alınan kararla birlikte Atatük'ün Kurtuluş Savaşı'nı başlattığı yoldaki istikamette olan evlerin dış cephe masraflarının tamamının Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılmasına karar verildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Temmuz Ayı Meclis Toplantısı'nın son oturumu meclis toplantı salonunda Samsun Büyükşehir Belediyesi Meclisi Başkanvekili Turan Çakır başkanlığında yapıldı. İlgili komisyonlardan meclise gönderilen 37 maddeden sadece "Atatük'ün Kurtuluş Savaşı'nı başlattığı yoldaki istikamette olan evlerin dış cephe masraflarının tamamının Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılması" maddesi 'oy çokluğu' ile kabul edilirken, aralarında "Gülen Sokak" isminin değiştirilmesi maddesinin de bulunduğu 36 madde 'oy birliği' ile kabul edilerek karara bağlandı.

Kurtuluş Yolu'nda bulunan binaların dış cephe masrafları Büyükşehirden

"Kurtuluş Yolu güzergahında yol kenarında bulunan binalardan sıvasız veya boyasız görüntü kirliliği oluşturan yapılarda cephe iyileştirme işlerinin masraflarının tamamının Samsun Büyükşehir Belediyesi'nce karşılanması" teklifi geçtiğimiz gün ilgili komisyonlardan meclise havale edilmişti. Bugün görüşülen madde, mecliste oy çokluğu ile kabul edildi. CHP Grup Başkanvekili Mustafa Tüfek ve Bağımsız Meclis Üyesi Erkan Akyüz, 98 km'lik hattaki evlerin masraflarının halkın cebinden karşılanmasına karşı çıktıkları için maddeye ret oyu vereceklerini söylediler. Bunun üzerine açıklamalarda bulunan Turan Çakır, "Büyükşehir Belediyesi uzun süredir bu proje ile ilgileniyor. Meclis üyesi arkadaşlarımız da bu projeyi destekliyor. Amacımız bu Ata Yolu'nu canlandırmak ve cazip hale getirip, turizm ögesi haline getirmektir. Samsun'daki turizm alanlarına bu bölgeyi de katmak istiyoruz. Orada çok ciddi işler yaptık. Fiziki altyapıyı tamamladık. O güzergahta bulunan evlerden birçoğu sıvasız ve boyasız durumda. Vatandaşlarımız maalesef binalarını yapmışlar ama ya sıvamamışlar ya da boyamamışlar. Bu biraz da ihmarkarlık. Amacımız, Ata Yolu'nu gezen turistlere burayı güzel göstermek. Sizlerin itiraz gerekçelerini dikkate alacağız" dedi. Konuşmaların ardından oylanan madde oy çokluğuyla kabul edilerek karara bağlandı.

"Gülen Sokak" isimleri gitti, şehitlerin isimleri sokak ve caddelere verildi

Samsun Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde sokak isimlerinin değiştirilmesine yönelik madde de oy birliği ile meclisten geçti. Böylece Çarşamba ilçesinde 4 sokağın kesiştiği caddenin adı "Şehit P. Uzm. Çvş. Burak Çeviker Caddesi", Canik İlçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'ndeki sokağın adı "Şehit Polis Memuru Mesut Yılmaz Sokak", Terme ilçesi Akbucak Mahallesi'nde bulunan sokağın adı "Şehit Jandarma Er Vahittin Can Sokak", Terme ilçesi Hüseyinmescid Sokak'taki Sülüngür Sokak'ın adı "Şehit P. Onb. Sedat Mekan Sokak" ve Bafra İlçesi Fatih Mahallesi'nde bulunan "Gülen Sokak ve Gülen 2. Sokak" adı "700. ve 701. Sokak" olarak değiştirildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Meclisi bu ayki toplantının ardından tatile girdi. Bir sonraki meclis, 10 Eylül 2018 günü yapılacak. - SAMSUN