Güldüren köylüleri her şeyi devletten beklemedi

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Güldüren köyünde yaşayan vatandaşlar bu yıl asfalt yapılacak 5 kilometrelik yolun menfez geçen kesimlerindeki çamurlu alanlarda Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin desteğiyle traktörleriyle kumlama çalışması yaptı.

Güldüren köyünde traktör sahibi 11 vatandaş ve gönüllülerden oluşan yaklaşık 20 kişilik ekip Hisarcık ilçesi ve Güldüren köyü arasında bu yıl asfalt programına alınan ve altyapı çalışmaları tamamlanan 5 kilometrelik yolun menfez geçen kesimlerinde kar erimesi sonucu oluşan çamurlu alanlara gün boyu traktörleriyle dereden kum çekerek kumlama yaptı.

Güldüren Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Ali Osman Özdoğan, kooperatif olarak yol kumlama çalışmalarında traktörlere mazot desteği verdiklerini, ayrıca kum yükleme için iş makinesi kiraladıklarını söyledi.

Güldüren köylülerini yapmış oldukları yardımlaşma ve imece için tebrik eden Kütahya İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak, "Köylülerimizde bilecektir ki yolumuz çok dar ve altyapısı çok kötü idi. 2021 yılında 4 aylık bir çalışma ile yolumuzun altyapı ve platformunu genişlettik. Her köyümüzün yolunda yaptığımız altyapı çalışması gibi bu yolumuzu da tamamladık. Asfalta hazır hale getirdik. 2022 yılı asfalt programımıza yolun tamamını Katrandağı köyümüz dahil asfalt çalışması yapılacak ve tamamlanacaktır. Menfez geçen yerleri kumlayarak destek olan Güldüren köyü sakinlerimize teşekkür ediyorum" dedi. - KÜTAHYA