Güldür Güldür'ün Naime'si Ecem Erkek kimdir? Ecem Erkek kaç yaşında, aslen nerelidir?

Güldür Güldür Show'daki başarılı performansıyla ismini duyuran ve "Sen Hiç Ateş Böceği Gördün Mü?" tiyatro oyununun sinema uyarlamasındaki başarılı performansıyla izleyicilerin beğenisini kazanan Ecem Erkek son dönemde vatandaşlar tarafından en çok merak edilen isimler arasında yer almakta. Peki, Güldür Güldür'ün Naime'si Ecem Erkek kimdir? Ecem Erkek kaç yaşında, aslen nerelidir?

Daha önce Demet Akbağ'ın tiyatroda hayat verdiğiYılmaz Erdoğan'ın Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü? adlı tiyatro eserinden uyarlanan Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü? filminde Gülseren Biröz karakterini canlandıran Ecem Erkek ile ilgili vatandaşlar internette en çok "Güldür Güldür'ün Naime'si Ecem Erkek kimdir? Ecem Erkek kaç yaşında, aslen nerelidir?" sorularını araştırmakta. İşte Ecem Erkek ile ilgili detaylar. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

GÜLDÜR GÜLDÜR'ÜN NAİME'Sİ ECEM ERKEK KİMDİR?

1989 yılında Ankara'da doğdu. Aslen Sivas, İmranlılıdır. 2006 yılında Ankara Ömer Seyfettin Lisesi'nden mezun olduktan sonra oyuncu olmaya karar vererek 2007-2008 yılları arasında Mamak Belediyesi Konservatuvarında tiyatro eğitimi ve 2008 yılında Hacettepe Üniversitesi Türkçe Topluluğu'nda diksiyon eğitimi dersleri almıştır.

2009 yılında Ankara Sanat Tiyatrosu'nda kursiyerlik yapmış, sonrasında ise 2010 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Anasanat Dalı bölümünü kazanmış, bu bölümden 2015 yılında mezun olmuştur. Oyunculuk kariyerine tiyatro oyunlarıyla başlayan oyuncu; Amerikan Rüyası, Woyzeck, Üç Kuruşluk Opera, Tersine Dünya, Romeo & Juliet ve Şark Dişçisi gibi oyunlarda yer almıştır. 2017'de Star TV'de yayınlanan Hayat Sırları dizisinde yer alan oyuncu, daha sonra Show TV'de yayınlanan Güldür Güldür Show isimli tiyatro oyununun kadrosuna katılmıştır. 2018 yılında Hakan: Muhafız dizisinde iki bölümde yer alan oyuncu, 2020 yılında 46. Altın Kelebek Ödüllerinde En İyi Kadın Komedi Oyuncu adayı olmuş, ödül etkinliği 2020 İdlib saldırısı nedeniyle iptal edilmiştir. Daha sonra gerçekleştirilen törende ödülü kazanmıştır. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Ayrıca Taksim Trio ile birlikte Bu Da Gelir Bu Da Geçer ve Nereden Bileceksiniz şarkılarını seslendirmiştir.

2021 yılında ise ilk sinema deneyimi olan Yılmaz Erdoğan'ın Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü? adlı tiyatro eserinden uyarlanan Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü? filminde Gülseren Biröz karakterini canlandırarak gerçekleştirdi. Yine 2021 yılında 2017'den beri Güldür Güldür Show programında canlandırdığı Naime karakterinede veda etti.