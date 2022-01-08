Güldür Güldür Show bu akşam yok mu, neden yok? Güldür Güldür Show yeni bölüm yok mu? Bu hafta Güldür Güldür yeni bölüm niye yok?
Show TV yayın akışında bugün Güldür Güldür Show yeni bölüm bulunmuyor. Bunun ardından izleyiciler, Güldür Güldür Show bu akşam yok mu, neden yok? Güldür Güldür Show yeni bölüm yok mu? Bu hafta Güldür Güldür yeni bölüm niye yok? merak etti. İşte ayrıntılar...
Güldür Güldür, Ali Sunal'ın sunduğu ilk sezonu FOX'ta, 2. sezonundan itibaren Show TV'de yayınlanan eğlence programı. Güldür Güldür Show bitti mi, final mi yaptı? Güldür Güldür Show yeni bölüm neden yok? Güldür Güldür Show ne zaman başlayacak?
Bu hafta Güldür Güldür Show'un yılbaşı tatili nedeniyle yeni bölümü ekranlara gelmeyecek. Güldür Güldür Show yeni bölüm haftaya yayınlanacak.
Güldür Güldür Show bugün yılbaşı tatili arası nedeniyle ekranlara gelmeyecek. Bugün "Güldür Güldür Show Yılbaşı Tekrar" programı yayınlanacaktır.
Ali Sunal - Aziz Güngör Esen/ Sunucu (1-)
Alper Kul - İsmail Canevinden (1-)
Doğa Rutkay - Yeter Kazak (1-)
Onur Buldu - Bilal Koçyiğit (1-)
Onur Atilla - İbrahim Çekiç (1-)
Meltem Yılmazkaya - Mehtap (1-)
Aziz Aslan - Fikri Tarhanacı (1-)
Burak Topaloğlu - Bahadır (1-)
Uğur Bilgin - Mesut (36-)
Mahir İpek - Hayati (142-)
Ünal Yeter - Kudret (153-)
Açelya Topaloğlu - Çiçek (187-)
Berkay Tulumbacı - Ozan (187-)
Aylin Kontente - Burcu Yerler (1-186/209-)
İrem Kahyaoğlu - Leman (209-)
Giray Altınok - Feridun (226-)
Özgün Aydın - Mustafa (3-229/249-)
Asiye Dinçsoy - Reyhan (269-)
Toygan Avanoğlu - Paşa (275-)
Ayça Damgacı - Nimet (275-)
Ozan Varol - Ufuk (275-)
Deniz Hiracan - Zeyno (275-)
Gözde Okur - Elmas (283-)
Özgün Bayraktar - Jale (284-)
Ecem Erkek - Naime - (171-274)
Murat Akkoyunlu - Cemil - (241-274)
Dağhan Külegeç - Tayfur (241-255)
Çağlar Çorumlu - Şevket Mircan (1-152/209-240)
Sinan Çalışkanoğlu - Çetin (187-240)
Evrim Akın - Özge (187-235)
Emre Altuğ - Kazım 187-240)
Hamza Yazıcı - Taylan (160-171)
Simge Günsan - Suzan (187-208)
Aycan Koptur - Kiraz (187-208)
Tuğçe Karabayır - Şükran (153-186)
İrem Sak - Sinem (1-33/50-186)
Korhan Herduran - Samet (119-186)
Derya Karadaş - Aysel (49-162)
Aslı İnandık - Gülşen (139-152)
Kıvanç Baran Arslan - Hamza (80-152)
Erdem Yener - Hüseyin (28-118)
Ayşegül Akdemir - Dilek (18-118)
Özge Borak - Nezaket (18-118)
Dilşah Demir - Çiğdem (1-6)
Yeşim Ceren Bozoğlu - Oya (1-6)
Yavuzhan Doğan - Cem (1)
Doğan Akdoğan - Tanju (1-13)
Pınar Şenol - Sultan (1-5)
Öner Ateş - Hamit (1-13)
Ozan Akbaba - Şenol (1-5)
Şirincan Çakıroğlu - Fatoş (1-13)
Sıla Çetindağ - Merve (1-5)
Doğukan Polat - Adem (1-13)
Hande Dane - Nazlı (1-13)
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