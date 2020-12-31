Güldür Güldür Show Ayta Sözeri kimdir? Ayta Sözeri kaç yaşında, nereli? Ayta Sözer filmleri!

insan hakları ve LGBT hakları aktivisti olan Güldür Güldür Show Ayta Sözerikimdir? Ayta Sözeri kaç yaşında, nereli? Ayta Sözer filmleri!

AYTA SÖZERİ KİMDİR?

Ayta Sözeri, 31 Mart 1976, Batı Almanya doğumlu Türk oyuncu ve şarkıcı. Aynı zamanda insan hakları ve LGBT hakları aktivistidir. Ayta Sözeri, 31 Mart 1976'da Batı Almanya'da doğdu. Anne tarafından Çerkes asıllıdır. 1982'de ailesiyle İzmir'e yerleşti ve 20'li yaşlarında cinsiyet değiştirme ameliyatı oldu. Ege Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu ve Dokuz Eylül Üniversitesi Türk Sanat Müziği korosunda Türk müziği eğitimi aldı. Daha sonra aralarında Sezen Aksu'nun da bulunduğu sanatçılara konserlerinde geri vokallik yaparak hayatını kazanmaya başladı.

AYTA SÖZERİ FİLM VE DİZİLER

Sinema

2009 Güneşi Gördüm Tuana

Teslimiyet Aygül

2010 Kukuriku - Kadın Krallığı Beton

2016 Koca Dünya Hayat kadını

2017 Aile Arasında Behiye

Televizyon

Yıl Başlık Rolü Notlar

2000 Dadı Şarkıcı

Hayat Bağları Hapishane Müdürü

2006 Arka Sokaklar Aydan Konuk oyuncu

2007 Kuzey Rüzgârı Okşan

Dudaktan Kalbe Mahkûm Konuk oyuncu

2008

2009 Akasya Durağı Naciye, Zümrüt

Kahramanlar Arzu

Parmaklıklar Ardında Mahkûm

2010

2011 Papatyam Şebnem

2012 Acayip Hikayeler Cansu

Kayıp Şehir Duygu

2014 Ulan İstanbul Umay

2015

Paramparça Nezaket