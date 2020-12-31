Güldür Güldür Show Ayta Sözeri kimdir? Ayta Sözeri kaç yaşında, nereli? Ayta Sözer filmleri!
50. Sinema Yazarları Derneği Ödülleri, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Performansı, Aile Arasında, 2018 ödülü'nün sahibi Güldür Güldür Show Ayta Sözeri kimdir? Ayta Sözeri kaç yaşında, nereli? Ayta Sözer filmleri!
insan hakları ve LGBT hakları aktivisti olan Güldür Güldür Show Ayta Sözerikimdir? Ayta Sözeri kaç yaşında, nereli? Ayta Sözer filmleri!
AYTA SÖZERİ KİMDİR?
Ayta Sözeri, 31 Mart 1976, Batı Almanya doğumlu Türk oyuncu ve şarkıcı. Aynı zamanda insan hakları ve LGBT hakları aktivistidir. Ayta Sözeri, 31 Mart 1976'da Batı Almanya'da doğdu. Anne tarafından Çerkes asıllıdır. 1982'de ailesiyle İzmir'e yerleşti ve 20'li yaşlarında cinsiyet değiştirme ameliyatı oldu. Ege Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu ve Dokuz Eylül Üniversitesi Türk Sanat Müziği korosunda Türk müziği eğitimi aldı. Daha sonra aralarında Sezen Aksu'nun da bulunduğu sanatçılara konserlerinde geri vokallik yaparak hayatını kazanmaya başladı.
AYTA SÖZERİ FİLM VE DİZİLER
Sinema
2009 Güneşi Gördüm Tuana
Teslimiyet Aygül
2010 Kukuriku - Kadın Krallığı Beton
2016 Koca Dünya Hayat kadını
2017 Aile Arasında Behiye
Televizyon
Yıl Başlık Rolü Notlar
2000 Dadı Şarkıcı
Hayat Bağları Hapishane Müdürü
2006 Arka Sokaklar Aydan Konuk oyuncu
2007 Kuzey Rüzgârı Okşan
Dudaktan Kalbe Mahkûm Konuk oyuncu
2008
2009 Akasya Durağı Naciye, Zümrüt
Kahramanlar Arzu
Parmaklıklar Ardında Mahkûm
2010
2011 Papatyam Şebnem
2012 Acayip Hikayeler Cansu
Kayıp Şehir Duygu
2014 Ulan İstanbul Umay
2015
Paramparça Nezaket