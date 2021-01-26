Güldür Güldür oyuncuları! Güldür Güldür yeni bölüm izle! Güldür Güldür hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?
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Güldür Güldür oyuncuları! Güldür Güldür yeni bölüm izle! Güldür Güldür hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?

26.01.2021 10:03 | Son Güncelleme: 26.01.2021 10:07
Güldür Güldür oyuncuları! Güldür Güldür yeni bölüm izle! Güldür Güldür hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?

Sunuculuğunu Ali Sunal'ın üstlendiği, ilk bölümü 27 Şubat 2013 tarihinde yayınlanan Güldür Güldür oyuncuları kimler? Güldür Güldür yeni bölüm izle! Güldür Güldür hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?

Çeşitli skeçler ile izleyenlere keyifli dakikalar yaşatan Güldür Güldür oyuncuları! Güldür Güldür yeni bölüm izle! Güldür Güldür hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?

GÜLDÜR GÜLDÜR OYUNCULARI

Açelya Topaloğlu, Ali Sunal, Alper Kul, Aylin Kontente, Aziz Aslan, Berkay Tulumbacı, Burak Topaloğlu, Dağhan Külegeç, Doğa Rutkay, Ecem Erkek, Giray Altınok, İrem Kahyaoğlu, Mahir İpek, Meltem Yılmazkaya, Murat Akkoyunlu, Onur Atilla, Onur Buldu, Uğur Bilgin, Ünal Yeter gibi birbirinden yetenekli isimler yer alıyor.

GÜLDÜR GÜLDÜR HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Güldür Güldür Show ne zaman? Yapımcılığını BKM'in üstlendiği, eğlencenin ve bol kahkahanın vazgeçilmez adresi Güldür Güldür Show, 26 Ocak Salı günü saat 20:00'da Show TV'de yeni bölümüyle komedi severlerin evlerine konuk oluyor. Ancak bu akşam tekrar bölümü TV ekranlarına gelecek.

Güldür Güldür oyuncuları! Güldür Güldür yeni bölüm izle! Güldür Güldür hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?
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