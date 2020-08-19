Gülçin Ergül'ün iki albüm heyecanı Gülçin Ergül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Türkçe albümünde kendi şarkılarının yanı sıra Yıldız Tilbe'den bir yeni şarkı ve Anıl Piyancı ile bir düet olmak üzere toplam da 10 yeni şarkının olacağını söyledi

Müzik direktörlüğünü Emre Bayar'ın yaptığı,& ; Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki yeni albümü için uzun zamandır hazırlıklarını sürdüren Gülçin Ergül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Türkçe albümünde kendi şarkılarının yanı sıra Yıldız Tilbe'den bir yeni şarkı ve Anıl Piyancı ile bir düet olmak üzere toplam da 10 yeni şarkının olacağını söyledi. Ergül, İki albümü için de çok heyecanlı olduğunu ve 2020 yılı bitmeden çıkacaklarını belirtti. Ayrıca İngilizce albümün de ise kendi yazdığı şarkıların yanı sıra ödüllü Hollandalı bir şarkı yazarı ile çalıştığını ifade eden güzel şarkıcı, cover bir şarkının yer alacağını ve sürpriz bir yabancı şarkıcı ile de düet olabileceğinin sinyallerini verdi.& ;





Kaynak: Snob Magazin