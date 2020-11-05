Gülcan Arslan kimdir? Gülcan Arslan kaç yaşında, nereli?
05.11.2020 21:04 | Son Güncelleme: 05.11.2020 21:09
Oyunculuğu ve doğallığı ile sevilen başarılı oyuncu Gülcan Arslan kimdir? Gülcan Arslan kaç yaşında, nereli? Gülcan Arslan hangi dizilerde oynadı?
Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde tiyatro eğitimi almış ve birçok dizi ve reklamda oynamıştır. Gülcan Arslan kimdir? Gülcan Arslan kaç yaşında, nereli?
GÜLCAN ARSLAN KİMDİR?
Gülcan Arslan, 1 Mayıs 1986'da Karasu, Sakarya Türkiye'de doğmuştur. Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde tiyatro eğitimi almış ve birçok dizi ve reklamda oynamıştır. 1.74 boyunda olan oyuncu, 57 kilo ve boğa burcudur.
GÜLCAN ARSLAN HANGİ DİZİLERDE OYNADI?
2008 Hepimiz Birimiz İçin
2008 Sınıf
2008 Gurbet Kuşları
2009 Kafkas -
2009 Kahramanlar
2011 Entelköy Efeköy'e Karşı
2011 Herşeye Rağmen
2011 Bir Çocuk Sevdim
2013 Arka Sokaklar
2014 Günahkar
2015-2016 Muhteşem Yüzyıl: Kösem
2017 Ölene Kadar
2019 Zengin ve Yoksul