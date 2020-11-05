Gülcan Arslan kimdir? Gülcan Arslan kaç yaşında, nereli?
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Gülcan Arslan kimdir? Gülcan Arslan kaç yaşında, nereli?

05.11.2020 21:04 | Son Güncelleme: 05.11.2020 21:09
Gülcan Arslan kimdir? Gülcan Arslan kaç yaşında, nereli?

Oyunculuğu ve doğallığı ile sevilen başarılı oyuncu Gülcan Arslan kimdir? Gülcan Arslan kaç yaşında, nereli? Gülcan Arslan hangi dizilerde oynadı?

Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde tiyatro eğitimi almış ve birçok dizi ve reklamda oynamıştır. Gülcan Arslan kimdir? Gülcan Arslan kaç yaşında, nereli?

GÜLCAN ARSLAN KİMDİR?

Gülcan Arslan, 1 Mayıs 1986'da Karasu, Sakarya Türkiye'de doğmuştur. Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde tiyatro eğitimi almış ve birçok dizi ve reklamda oynamıştır. 1.74 boyunda olan oyuncu, 57 kilo ve boğa burcudur.

GÜLCAN ARSLAN HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

2008 Hepimiz Birimiz İçin

2008 Sınıf

2008 Gurbet Kuşları

2009 Kafkas -

2009 Kahramanlar

2011 Entelköy Efeköy'e Karşı

2011 Herşeye Rağmen

2011 Bir Çocuk Sevdim

2013 Arka Sokaklar

2014 Günahkar

2015-2016 Muhteşem Yüzyıl: Kösem

2017 Ölene Kadar

2019 Zengin ve Yoksul

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