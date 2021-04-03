Gülbin Tosun evli mi? Gülbin Tosun eşi kim? Gülbin Tosun kim, kaç yaşında?
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Gülbin Tosun evli mi? Gülbin Tosun eşi kim? Gülbin Tosun kim, kaç yaşında?

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Gülbin Tosun evli mi? Gülbin Tosun eşi kim? Gülbin Tosun kim, kaç yaşında?

Her hafta sonu Fox TV ekranlarında izleyici ile bulluşan Gülbin Tosun son zamanlarda adı dikkat çekti. Fox Tv'nin başarılı haber spikeri Gülbin Tosun hakkında merak edilenler haberimizde. Gülbin Tosun kimdir? Gülbin Tosun kaç yaşında, nereli? Gülbin Tosun evli mi? Gülbin Tosun eşi kim? Sizler için delerdik. İşte Gülbin Tosun hakkında merak edilenler!

Her hafta sonu Fox TV ekranlarında izleyici ile buluşan Gülbin Tosun son zamanlarda adı dikkat çekti. Fox TV'nin başarılı haber spikeri Gülbin Tosun hakkında merak edilenler haberimizde. Gülbin Tosun kimdir? Gülbin Tosun kaç yaşında, nereli? Sizler için delerdik. İşte Gülbin Tosun hakkında merak edilenler!

GÜLBİN TOSUN KİMDİR? GÜLBİN TOSUN KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Gülbin Tosun, 10 Kasım 1977'deİstanbul'da dünyaya geldi. Gülben Tosun programcı, spiker ve sunucudur.

İstanbul Üniversitesi ve London School of Business Studies Marketing bölümünde okudu. Reuters haber ajansında staj yapmıştır.

2010'dan beri FOX'da Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu'nu yazında FOX Ana Haber'i sunmaktadır.

Çalıştığı kanallar

2010 yılından beri FOX TV'de "Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu Bülteni'ni sunuyor. Yazın ise FOX Ana Haber'i sunmaya devam ediyor.

2006 yılında SKY Türk kanalında "Gülbin Tosun ile Sabah Haberleri" programını sundu.

2001 yılında Londra Türk Radyosunda, Haber bültenleri hazırlayıp sundu.

2000 yılında Kanal D kanalında sunuculuk ve spikerlik yaptı.

1999 yılında Show TV'de "Gece Haberleri" programını hazırlayıp sundu.

1995 yılında Kanal E kanalında muhabirlik ve haber spikerliği yaptı.

Gündem Editörü - Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
Gündem Editörü
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.4.2021 21:18:41. #1.14#
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