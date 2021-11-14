Gülben Ergen yeni imajıyla hayranlarını şaşırttı - Haberler Magazin
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gülben Ergen yeni imajıyla hayranlarını şaşırttı

Haberler.com - Haberler | Magazin

Bakırköy'de bir mekanda sahneye çıkan Gülben Ergen, imaj değişikliği ile hayranlarından tam not aldı. 49 yaşındaki şarkıcı, saçlarındaki değişimle adeta büyüledi.

Şarkıcı Gülben Ergen, konserlerine son hızıyla devam ediyor. Son olarak Bakırköy'de bir mekanda sahneye çıkan ünlü isim, yeni tarzıyla dikkat çekti.

Gülben Ergen yeni imajıyla hayranlarını şaşırttı

SAÇLARIYLA BÜYÜLEDİ

Sahneye değişen saç şekliyle çıkan Gülben Ergen'in yeni imajı hayranlarından tam not aldı. Yeni tarzının yanında kıyafetiyle de göz doldurmayı başaran 49 yaşındaki şarkıcı, dünden bugüne hit olmuş şarkılarını dev orkestrası eşliğinde söyledi.

Gülben Ergen yeni imajıyla hayranlarını şaşırttı

BACAĞINDAN YARALANMIŞTI

Evinde ayak bileğini burkarak talihsiz bir kaza geçiren Gülben Ergen, hastanede çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınlamış, sağ ayağında bağ yaralanması ve dizinde de menisküs yırtığı oluştuğunu ifade etmişti. Daha sonra ise ünlü şarkıcı, "Nazara geldim. Topuklu ayakkabı bile giyemiyorum. Yürümek zor oluyor." açıklamasını yapmıştı.

Haberler.com - Magazin Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title