Gülben Ergen yeni imajıyla hayranlarını şaşırttı

Şarkıcı Gülben Ergen, konserlerine son hızıyla devam ediyor. Son olarak Bakırköy'de bir mekanda sahneye çıkan ünlü isim, yeni tarzıyla dikkat çekti.

SAÇLARIYLA BÜYÜLEDİ

Sahneye değişen saç şekliyle çıkan Gülben Ergen'in yeni imajı hayranlarından tam not aldı. Yeni tarzının yanında kıyafetiyle de göz doldurmayı başaran 49 yaşındaki şarkıcı, dünden bugüne hit olmuş şarkılarını dev orkestrası eşliğinde söyledi.

BACAĞINDAN YARALANMIŞTI

Evinde ayak bileğini burkarak talihsiz bir kaza geçiren Gülben Ergen, hastanede çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınlamış, sağ ayağında bağ yaralanması ve dizinde de menisküs yırtığı oluştuğunu ifade etmişti. Daha sonra ise ünlü şarkıcı, "Nazara geldim. Topuklu ayakkabı bile giyemiyorum. Yürümek zor oluyor." açıklamasını yapmıştı.

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