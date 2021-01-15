Gülben Ergen Süleyman Soylu'yu ziyaret etti
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Gülben Ergen Süleyman Soylu'yu ziyaret etti

15.01.2021 21:46 | Son Güncelleme: 15.01.2021 21:51
Gülben Ergen Süleyman Soylu'yu ziyaret etti

Gülben Ergen, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu Ankara'daki makamında ziyaret etti. İşte detaylar

Gülben Ergen, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu Ankara'daki makamında ziyaret etti. Çektirdiği fotoğrafı Instagram'dan paylaşan şarkıcı, "Müthiş bir özveri ile makamında olduğu kadar, sahada, dağda, kasabada, sokakta da çalışan, gözlemleyen Sayın Süleyman Soylu'ya ve tüm İçişleri Bakanlığı çalışanlarına misafirperverlikleri için teşekkür ederim" diye yazdı.& ;

Kaynak: Snob Magazin

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