Gülben Ergen Sıcaktan Şikayet Edenlere Ayar Verdi: Fırıncıları Anımsayın
Gülben Ergen, klimalı ortamlarda bulunup sıcak havadan şikayet edenlere fırıncıları örnek verip sitem etti.
Havaların yurdun genelinde ısınmasıyla birlikte, hemen herkes aşırı sıcaklardan şikayet etmeye başladı. Ancak bir de aslfalt dökümünde, fırında, yer altında kısacası sıcağın daha şiddetli hissedildiği alanlarda çalışanlarımız var.
SICAKTAN ŞİKAYET EDENLERE SİTEM ETTİ
Sosyal duyarlılığıyla her zaman takdirleri toplayan Gülben Ergen, sosyal medya hesabından tam da bu konuya değinen bir paylaşım yaptı.
Ergen, tatil beldelerinde, klimalı ortamlarda bulunup, sonrada sıcaktan şikayet edenlere "Kliması,havuza,denize girme "imkanı" olup aman da çok sıcak diye hayıflananlar, fırın karşısında, yerin altında çalışanları anımsasa iyi olur!" sözleriyle sitem etti.