Gülben Ergen Sevgili Burak Törer İle Birlikte Olduğu Fotoğrafları Hesabından Sildi

Daha bir kaç gün önce sarmaş dolaş bir şekilde objektiflere takılan Gülben Ergen ve sevgilis Burak Törer çiftinin ayrılık iddiası kulislerde konuşulan dedikodular arasında.

BERABER OLDUKLARI FOTOĞRAFLARI HESABINDAN SİLDİ

Gülben Ergen'in sosyal medya hesabından Burak Törer'le olan fotoğrafları silmesi üzerine ayrılık iddiaları gündemde konuşulmaya başlandı.

FOTOĞRAFLARI SİLMESİ KAFALARI KARIŞTIRDI

Mart ayından bu yana birlikte olan ünlü sanatçı Gülben Ergen ve yapımcı sevgilisi Burak Törer, mutluluklarını sosyal medya hesaplarından paylaştıkları fotoğraflarla takipçileri ile paylaşıyorlardı. Güzel şarkıcı Gülben Ergen'in sevgili ile olan fotoğrafları silmesi ise ayrılık dedikodularının çıkmasına yol açtı.