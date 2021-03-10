Gülben Ergen Radyo D'de müziğini anlatacak

Yeni albümü "Seni Kırmışlar"la adından söz ettiren Gülben Ergen, yarın "Popüler D" programında sevenleriyle buluşacak. Ünlü şarkıcı, hakkında merak edilenlerin yanı sıra yeni albümü ve müzik dünyasına dair düşüncelerini Radyo D dinleyicilerine anlatacak. Hilal Özgani ile "Popüler D" yarın saat 15.00'te Radyo D'de. Radyo D, 104 frekansı ve www.radyod.com'da dinlenebiliyor.

Kaynak: Hürriyet