Gülben Ergen, kavgalı olduğu Yeşim Salkım'a öyle bir şey yaptı ki... İşte o detay

Yıllardır kanlı-bıçaklı olan ünlü şarkıcı Gülben Ergen ile Yeşim Salkım, arasında flaş bir gelişme yaşandı. Ergen, Salkım'ın babasının cenazesinde öyle bir şey yaptı ki... İşte detaylar...