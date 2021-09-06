Gülben Ergen, kavgalı olduğu Yeşim Salkım'a öyle bir şey yaptı ki... İşte o detay
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Gülben Ergen, kavgalı olduğu Yeşim Salkım'a öyle bir şey yaptı ki... İşte o detay

Gülben Ergen, kavgalı olduğu Yeşim Salkım'a öyle bir şey yaptı ki... İşte o detay
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Yıllardır kanlı-bıçaklı olan ünlü şarkıcı Gülben Ergen ile Yeşim Salkım, arasında flaş bir gelişme yaşandı. Ergen, Salkım'ın babasının cenazesinde öyle bir şey yaptı ki... İşte detaylar...

Koronavirüsten hayatını kaybeden Yeşim Salkım'ın müzisyen babası Dursun Salkım, son yolculuğuna uğurlandı. Dursun Salkım, Üsküdar Şakirin Camii'nde kılınan namazın ardından Ihlamurkuyu Mezarlığı'na defnedildi. Gülben Ergen, yıllardır kanlı bıçaklı olduğu Yeşim Salkım'ı acı gününde yalnız bırakmadı. Ergen, cenazeye çiçek göndererek, Salkım'a zeytin dalı uzattı. Son yıllarda sürekli birbirine gönderme yapan ikiliden Ergen'in çelenk göndermesiyle Salkım'ın ne cevap vereceği merak konusu oldu.

Gülben Ergen, kavgalı olduğu Yeşim Salkım'a öyle bir şey yaptı ki... İşte o detay

Kaynak: Snob Magazin

Yeşim Salkım'ın babası son yolculuğuna uğurlandı
Yeşim Salkım'ın babası son yolculuğuna uğurlandı
Yeşim Salkım'ın babası Dursun Salkım hayatını kaybetti
Yeşim Salkım'ın babası Dursun Salkım hayatını kaybetti
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Gülben Ergen, kavgalı olduğu Yeşim Salkım'a öyle bir şey yaptı ki... İşte o detay - Haberler Magazin
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