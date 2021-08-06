Gülben Ergen, "Help Turkey" paylaşımları için soruşturma başlatılmasına tepki gösterdi
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Gülben Ergen, "Help Turkey" paylaşımları için soruşturma başlatılmasına tepki gösterdi

Gülben Ergen, 'Help Turkey' paylaşımları için soruşturma başlatılmasına tepki gösterdi
Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada orman yangınlarıyla ilgili "Help Turkey" etiketiyle yapılan ve suç unsuru teşkil eden paylaşımlara ilişkin resen soruşturma başlattı. Daha önce paylaşımı yapan Gülben Ergen ise soruşturma kararına sitem ederek "Soruşturma açılması gereken vahim konular ne olacak? Vah bize!" dedi.

Türkiye'nin çeşitli yerlerinde başlayan yangınların söndürülmesi için havadan ve karadan müdahaleler devam ediyor. Yangınların dünya çapında duyulması ve gerekli yardımların yapılmasını isteyen milyonlarca insan, sosyal medya hesabından "Help Turkey" başlığıyla paylaşım yaptı. Ancak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, paylaşımların ardından harekete geçti.

"DEVLETİ AŞAĞILAMAYA ÇALIŞTIKLARI SAPTANDI"

Savcılıktan yapılan açıklamada paylaşımlarla ilgili teknik inceleme ve araştırma yapıldığı belirtilerek, "Bazı kişi ve grupların gerçek veya bot hesaplar üzerinden, organize bir şekilde halk arasında endişe yaratmaya, devleti ve hükümeti aşağılamaya çalıştıkları saptanmıştır" denildi.

"DESTEK İSTEDİK DİYE YAŞADIĞIMIZA İNANMAK ÇOK ACI"

"Help Turkey" paylaşımı yapan Gülben Ergen ise soruşturma başlatılmasına Twitter hesabından tepki gösterdi. Avustralya için de yapılan benzer fotoğrafı paylaşan Ergen, "Avustralya hükümeti, vatandaşlarına soruşturma başlatmış mıydı? "Help Turkey" dedik diye güzelim ülkemizi, nefes alan tüm canlıları 'Havadan Destek İstiyoruz' dedik diye bunu yaşadığımıza inanmak gerçekten çok acı! Soruşturma açılması gereken vahim konular ne olacak? Vah bize!" ifadelerini kullandı.

Gülben Ergen, 'Help Turkey' paylaşımları için soruşturma başlatılmasına tepki gösterdi
Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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Gülben Ergen, "Help Turkey" paylaşımları için soruşturma başlatılmasına tepki gösterdi - Haberler Magazin
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