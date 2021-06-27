Gülben Ergen giyim tarzı dikkat çekti
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Gülben Ergen giyim tarzı dikkat çekti

Gülben Ergen giyim tarzı dikkat çekti
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Uzun süredir çocuklarıyla birlikte Bodrum'daki evinde tatil yapan Gülben Ergen, İstanbu'a alışveriş turunda objektiflere takıldı. Ergen'in giyim tarzı dikkat çekti.

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Gülben Ergen önceki gün İstinyePark'da objektiflere takıldı. Akşam saatlerinde alışveriş merkezine gelen Ergen, Markalar Sokağı'nda özel aracından inerek Beymen mağazasına girdi. Rahat ve şık yazlık tarzıyla dikkat çeken başarılı şarkıcı basın mensuplarına kolay gelsin demekle yetindi. Kısa sürede alışveriş turunu tamamlayan Ergen jet hızıyla alışveriş merkezinden ayrıldı.

Gülben Ergen giyim tarzı dikkat çekti

Kaynak: Snob Magazin

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