Gülben Ergen eski eşine hakaret davasında beraat etti

04.03.2020 10:55 | Son Güncelleme: 04.03.2020 11:31

Kocası tarafından katledilen Emine Bulut cinayetiyle ilgili sosyal medyada yaptığı paylaşımda eski eşi sunucu Erhan Çelik'e hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan Gülben Ergen davada beraat etti.

2017 yılında Erhan Çelik ile boşanan Gülben Ergen, geçtiğimiz sene Ağustos ayında Kırıkkale'de eşi tarafından vahşice öldürülen Emine Bulut cinayetine ilişkin facebook hesabından bir paylaşımda bulunarak, "Konut dokunulmazlığını ihlal hafif gelir, 'Ne var canım arabasını çizmişse' derler. Ama o kesici aletle saatlerce beklediğinin bir önemi yoktur" ifadesini kullandı. Bu sözlerin daha önce aralarında konut dokunulmazlığı ve mala zarar verme davasına atfen yazıldığını ileri süren Erhan Çelik, eski eşini savcılığa şikayet etti. Bunun üzerine Gülben Ergen'in 2 yıl 4 ay hapsi istendi.

Geçtiğimiz hafta koronavirüs korkusuyla davanın ilk duruşmasına katılamayan Gülben Ergen, Erhan Çelik'e hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada beraat etti.

Kaynak: DHA