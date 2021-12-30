Gülağaç ilçesinde "Kadına şiddete sıfır tolerans" projesi - Haberler
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Gülağaç ilçesinde "Kadına şiddete sıfır tolerans" projesi

Gülağaç ilçesinde
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Aksaray'ın Gülağaç ilçesinde kaymakamlık ve ilçe emniyeti tarafından gerçekleştirilen "Kadına Şiddete Sıfır Tolerans" projesi ilgiyle karşılandı.

GÜLAĞAÇ, AKSARAY (İHA) - Aksaray'ın Gülağaç ilçesinde kaymakamlık ve ilçe emniyeti tarafından gerçekleştirilen "Kadına Şiddete Sıfır Tolerans" projesi ilgiyle karşılandı.

Gülağaç İlçe Kaymakamı Tunahan Nas ve İlçe Emniyet Amiri Yusuf Canevi'nin koordinesinde gerçekleştirilen, "Kadına Şiddete Sıfır Tolerans" projesi ilçede ilgiyle karşılandı. Proje kapsamında kaymakamlık ve polis memurları ilçedeki kadınlara yasal hakları ile Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) uygulaması hakkında bilgilendirme yapıldı. Bu çerçevede çini kursunda kadın kursiyerler tarafından yapılan çini tabaklar kadınlara hediye edildi. İlçede kadına şiddete karşı ciddi bir farkıdalık oluşturulurken kadınlar ekiplere teşekkür etti. - AKSARAY

Gülağaç ilçesinde Kadına şiddete sıfır tolerans projesi

Gülağaç ilçesinde Kadına şiddete sıfır tolerans projesi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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