'Gül ve lavantanın Başkenti Isparta'

Isparta Valiliği öncülüğünde Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı'nın (BAKA), sürdürebilir kalkınma ve turizm hedefiyle sektörün ilgili kurum kuruluşlarıyla gerçekleştirdiği çalışmalardan olumlu sonuçlar elde edilmeye devam ediyor.

"Bugüne kadar gül ve lavanta ile gündeme gelen Isparta, şimdilerde sahip olduğu farklı turizm değerleriyle ön plana çıkmaya başladı."

Kaynak: Bültenler