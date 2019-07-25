Gül Gölge kimdir, kaç yaşında? Gül Gölge nereli?

Sunucu ve manken Gül Gölge, eski arkadaşı Elif Gönlüm tarafından özel dedektif ile izlendiğini öne sürerek mahkemeye verdi ve Gönlüm 9 yıl hapis cezası istemiyle yargılanıyor. Gül Gölge nereli? Gül Gölge hayatı, kariyeri ve daha fazlası haberimizde…

GÜL GÖLGE KİMDİR?

Sunucu Gölge, 28 Eylül 1981 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Oyunculuk da yapan Gül Gölge, orta öğrenimini İzmir Özel Türk Koleji'nde tamamladıktan sonra İstanbul'a gitti, Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesinde Film ve Televizyon Programcılığı eğitimi aldı. 1997'de Türkiye Güzellik Yarışması finalistleri arasında yer aldı.

GARdropp SAVAŞLARI PROGRAMINDA JÜRİ ÜYESİ OLDU

Çiçek Taksi, Yapayalnız, Köpek gibi çeşitli projelerde yer alan başarılı sunucu, 2005-2009 yılları arasında Kanal D'de Canlı Canlı programının sunuculuğunu üstlendi. 2016 itibarıyla Gardropp Savaşları adlı moda yarışmasında jüri görevinde bulundu.

Doğan Yayın Holding eski Başkan Yardımcısı Murat Saygı ile evlense de bir süre sonra boşandılar. Bu evlilikten Ali ve Emir isminde iki erkek çocuğu bulunuyor.