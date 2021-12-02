Güdül Belediye Başkanı Yalçın'ın mahalle ziyaretleri sürüyor

Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, mahalle ziyaretlerini sürdürüyor.

Belediye Başkanı Yalçın, mahalle ziyaretlerini aksatmadan sürdürdüğünü söyledi.

Ak Parti İlçe Başkanı Sadettin Erdoğan ile Kamanlar Mahallesini ziyaret ettiklerini aktaran Yalçın, ziyarette vatandaşlarla bir araya geldiklerini belirtti.

Vatandaşların sorunlarını dinlediklerini aktaran Yalçın, mahalle sakinlerinin yaptıkları ziyaretten çok memnun kaldığını anlattı.

Her fırsatta ziyaretlerini aksatmadan sürdüreceklerini ifade eden Yalçın, şöyle konuştu:

"Kırsal mahalle ziyaretlerine birim müdürlerimiz de katılıyor. Ziyaretlerimiz çok verimli geçiyor. Ziyaretlerde mahallelerimiz için yapacağımız yeni çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunuyoruz."