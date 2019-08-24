Güder'den 'geçmişe sahiplik' vurgusu

24.08.2019 15:57

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi Vakfı Genel Başkanı Hasan Meşeli ile bir araya geldi. Malatya ile ilgili çeşitli konuların istişare edildiği ziyarette konuşan Başkan Güder, "Biz, bir topluluk ne kadar tarihine, kültürüne, geçmişine sahip çıkar ise, o toplumun ve toplulukların geleceklerinin daha sağlıklı şekilleneceği inancındayız" dedi.



Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, beraberinde AK Parti Battalgazi İlçe Başkan Yardımcısı Mustafa Tercan, Battalgazi Belediye Meclis Üyeleri Sıddık Özdemir ve Mikail İkiz ile birlikte Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi Vakfı Genel Başkanı Hasan Meşeli'yi ziyaret etti. Burada konuşan Meşeli, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Tarihi ve doğa güzellikleri ile dopdolu bulunan, büyük devlet ve siyaset devlet adamlarını yetiştirmiş olan, güzel Malatya'mızın müstesna bir beldesi olan Battalgazi Belediye Başkanlığını halkın hür iradesi ile kazanan Osman Güder başkanımızın Hacı Bektaşi Veli Kültür Merkezi Vakfı Genel Merkezi'mizi ziyaretlerinden dolayı büyük mutluluk ve memnuniyet duyduğumuzu belirtmek istiyoruz. Kendisinden biz çok şeyler bekliyoruz, kendisini seviyor ve destekliyoruz. Bu 4 ay içerisinde güzel hizmetler vermeye de devam etmektedir" ifadelerini kullandı.



Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ise, sivil toplum kuruluşlarının önemine dikkat çekerek, "Sivil toplum örgütleri bir toplumun en önemli mihenk taşlarından bir tanesidir. STK'ları dün önemsedik, bugün önemsiyoruz ve yarında önemseyeceğiz. Hacı Bektaşi Veli Kültür Vakfı Genel Başkanımız da, Malatyamızda bulunan en önemli STK'lardan bir tanesidir. Zat-ı aliniz de Malatya'da kanaat önderi olabilecek, gerçekten önde gidebilecek kişilerden, şahsiyetlerden bir tanesidir. Bugüne kadar göstermiş olduğu tavırdan, yürüyüşünden dolayı kendilerini tebrik ediyoruz, teşekkür ediyoruz. Özellikle toplumdaki sosyal dengeyi, kültürel kaynaşmayı sağlama adına bazı insanların öncü olması lazım, kanaat önderi olması lazım. Her şeyinizde kanuna, yasaya başvurduğunuzda, gerçekten o toplumdaki ahengi bozmuş olursunuz. O ahengi sağlayanlardan bir tanesi de Hasan Meşeli başkanımızıdır. Bundan dolayı kendilerine şükranlarımı ifade ediyorum. Tabi kendi zat-ı alileri başta olmak üzere, hepimizin amacı, ortak paydamız olan memleketimize faydalı birer birey olmak ve bu memlekete faydalı bir şeyler kazandırmak için çaba sarf etmek. Bu bağlamda biz belediyeler olarak gerçekten milletin, Cumhurbaşkanımızın ifadesi ile 'efendisi değil, hizmetkarı' olmamız lazım. Bize ne kadar teveccüh gösterilirse, bizim yükümüzün, sorumluluğumuzun arttığının farkındayız. Bu kanaatteyiz. Buna göre davranmaktayız. Memleketimizi güzelleştirmek, değiştirmek ve insanımıza hizmet etmek için çalışacağız ve çalışmaya da devam etmekteyiz" şeklinde konuştu.



Toplumların tarihine, kültürlerine ve geçmişine sahip çıkması gerektiğini belirten Başkan Güder, "Zatı alileri de belirttiler, Battalgazi bölgemiz tarihimizin, kültürel mirasımızın bulunmuş olduğu bir ilçemiz. Biz, bir topluluk ne kadar tarihine, kültürüne, geçmişine sahip çıkar ise, o toplumun ve toplulukların geleceklerinin daha sağlıklı şekilleneceği inancındayız. Bu minval üzerinde gerek Cem evlerimiz olsun, gerek kültür derneklerimiz olsun, gerek toplumun ortak kullanım alanlarını işler haline getirmek, insanları bu mekanlara çekmek, insanlar arasında oluşabilecek sıkıntıları giderme adına, bu tür noktaların çok önemli hizmetler verdiğine inanıyoruz ve bunların başında da Hacı Bektaşi Veli Kültür Vakfımız gelmekte. Burada birçok sosyal etkinlik ve faaliyetin, kursların olduğu, hem sosyal entegrasyonu sağlamak, hem topluma ekonomik olarak faydalı olmak ve toplumun ekonomik seviyesini yükseltme adına çok güzel hizmetlerde bulunuyorlar. Bundan dolayı da teşekkür ediyoruz. Amacımız barışın hakim olduğu bir Türkiye, barışın hakim olduğu bir Malatya, barışın hakim olduğu, insanların muhabbet içerisinde ömürlerini nihayetlendirdiği bir dünya olma arzusundayız. Bunun için gayret sarf ediyoruz. Ümit ediyoruz ki yarınımız, bugünümüzden iyi olsun" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA