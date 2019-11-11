Güçlü, Feminen ve Amansız Kadınlara Hitap Eden Bir Tasarımcı: Fatma Gönay

11.11.2019 14:19 | Son Güncelleme: 11.11.2019 14:19

Kendi markasını kurmadan önce Erol Albayrak Moda Evi'nde çalıştı ve ardından Fatma Gönay Atelier markasını kurarak ilk koleksiyonunu çıkardı. Bu yolculuğu, yeni koleksiyonu ve ilham kaynaklarını Fatma Gönay'dan dinleyelim.

Tüm tasarımcıların ilk koleksiyonları özeldir. İlk koleksiyonunuz sizin için ne anlam taşıyor?

İlk koleksiyonum "Ağlara Takılan Kadınlar" kadının gücünü vurgulamak istediğim bir koleksiyondu. Güçlü, ayakları yere saglam basan, feminen ve amansız kadınlara hitab eden güçlü bir koleksiyon…

Tasarımlarınızda siyah ve beyaz ikilisinin ağırlıklı olduğunu görüyoruz. Bu renklerin sizin için anlamı nedir?

Siyah ve beyaz benim vazgeçilmezim! Koleksiyonumun her zaman ana temasında bu ikiliye yer veriyorum. Bu renklerin koleksiyona kattığı zamansızlığı ve asil duyguyu seviyorum.

Yeni bir koleksiyon için çalışmalara nasıl başlıyorsunuz?

Yeni koleksiyon yeni umutlar demek... Trendler, yeni kumaşlar, detaylar ve fuar gezileri inceleniyor. Sezonda nasıl bir kadın görmek istiyoruz, buna göre karar verip calışmalara başlıyoruz.

Tasarımlarınızda olmazsa olmazlarınızı öğrenebilir miyiz?

Mutlaka her yeni koleksiyonu hazırlarken tasarımlarımda deri detaylı parçalara yer veriyorum. Deri kesinlikle vazgeçilmezim. Derinin koleksiyona kattığı ruhu ve enerjiyi seviyorum.

Peki tarzınızı üç kelime ile anlatmanızı istersek...

Zamansız, feminen ve farkındalığı olan…

Tasarımlarınızı hangi ünlü isimlerin üzerinde görmek sizi sevindirir?

Jennifer Lopez ve Nebahat Çehre.

En büyük motivasyonunuz nedir?

En önemli motivasyon dersek; huzur ve ruh halimin dinginliği diyebilirim…

İlham kaynaklarınız nelerdir?

Sanat, dinlediğim bir müzik, okuduğum bir kitap, sokak modasında yakaladığım bir detay… Aslında çok göreceli bakmak ve görmek... Bunlar bize harika koleksiyonlar olarak geri dönüyor.

Tasarımlarınıza nerelerden ulaşabiliriz?

Şu an sezonda 868 Boutique Prestige Mall AVM' de koleksiyon satışlarımız devam ediyor...