Güce İlçe Müftülüğüne atanan Aydın görevine başladı
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Güce İlçe Müftülüğüne atanan Aydın görevine başladı

28.12.2020 15:03 | Son Güncelleme: 28.12.2020 15:06
Güce İlçe Müftülüğüne atanan Aydın görevine başladı

Güce İlçe Müftülüğüne atanan Mehmet Aydın görevine başladı.

Güce İlçe Müftülüğüne atanan Mehmet Aydın görevine başladı.

Aydın, yaptığı açıklamada, 1997 yılından bu yana yurt içi ve yurt dışında çeşitli din hizmetlerinde görev aldığını söyledi.

Birlik ve beraberlik ruhu içinde, hiçbir ayrılığa fırsat vermeden din hizmetlerini toplumun tamamına ulaştırmanın asıl görevleri olduğunu belirten Aydın, şunları kaydetti:

"Şirin bir ilçeye atanmaktan dolayı çok mutlu oldum. Görev süremiz boyunca dini yapıyı şekillendirmek amacıyla halkımıza İslam'ın genel prensiplerini, ahlakını, kitabı Kur'an-ı Kerim'i anlatmak ve öğretmek bizim temel görevimiz olacak. Bu bağlamda imam hatiplerimiz ve Kur'an kursu öğreticilerimiz ile birlikte bu hizmeti en güzel şekilde yürütmeye gayret edeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hayri Bahadır

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.12.2020 15:06:38. #1.15#
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