Güce'de şehitler için mevlit okutuldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Güce'de şehitler için mevlit okutuldu

19.03.2021 16:05 | Son Güncelleme: 19.03.2021 16:10
Güce'de şehitler için mevlit okutuldu

Güce'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla şehitler için mevlit okutuldu.

Güce'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla şehitler için mevlit okutuldu.

İlçe Müftülüğünce hazırlanan programda Güce Merkez Cami'sinde Cuma Namazı sonrasında yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri uygulanarak Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.

Müftü Mehmet Ayın'ın şehitlerle ilgili konuşmasının ardından program sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hayri Bahadır

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Ömer Çelik Fuat Oktay Hulusi Akar Ekrem İmamoğlu
Magazin Müge Anlı Hande Erçel Ayşegül Çınar Uraz Kaygılaroğlu
Spor Mesut Özil Fatih Terim Caner Erkin Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Güce'de şehitler için mevlit okutuldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.3.2021 16:14:57. #1.15#
title