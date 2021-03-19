Güce'de şehitler için mevlit okutuldu
19.03.2021 16:05 | Son Güncelleme: 19.03.2021 16:10
Güce'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla şehitler için mevlit okutuldu.
Güce'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla şehitler için mevlit okutuldu.
İlçe Müftülüğünce hazırlanan programda Güce Merkez Cami'sinde Cuma Namazı sonrasında yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri uygulanarak Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.
Müftü Mehmet Ayın'ın şehitlerle ilgili konuşmasının ardından program sona erdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hayri Bahadır