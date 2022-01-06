Güce'de Sarıkamış şehitleri dualarla anıldı - Haberler
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Güce'de Sarıkamış şehitleri dualarla anıldı

Güce'de Sarıkamış şehitleri dualarla anıldı
AA / Hayri Bahadır - Haberler | Güncel

Güce'de Sarıkamış Harekatı'nda şehit olan askerler için hatim ve dua programı gerçekleştirildi.

Güce'de Sarıkamış Harekatı'nda şehit olan askerler için hatim ve dua programı gerçekleştirildi.

İlçe Müftülüğünce Merkez Camisi'nde düzenlen programda, din görevlileri tarafından Sarıkamış şehitleri başta olmak üzere tüm şehitler için dualar edildi.

İlçe Müftüsü Mehmet Ayın, programda yaptığı konuşmada, yüreği vatan aşkıyla çarpan Mehmetçiğin 1914 yılında Sarıkamış Harekatı'nda gösterdiği üstün cesaret ve fedakarlığı milletin asla unutmayacağını söyledi.

Sarıkamış'ta hayallerini, umutlarını, istikbalini kalbine gömerek toprağa düşen şehitleri saygı ve rahmetle anan Aydın, şehitlere minnettar olduklarını belirtti.

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AA / Hayri Bahadır - Son Dakika Haberleri

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