Erzincan'da şaşkına çeviren görüntü! İnekleri tarlada bu halde buldular

Erzincan'ın merkeze bağlı Beşsaray Köyü'nde, gübre depolama alanında mahsur kalan 6 inek, iş makinesi desteğindeki itfaiye ve AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Olay, öğlen saatlerinde merkeze 7 kilometre uzaklıktaki Beşsaray Köyü'nde meydana geldi. Köyde hayvancılıkla uğraşan Yaşar Kaya, kendisine ait büyükbaş hayvanları başka bir köye götürmek için kamyona yüklemek istedi.

KÖYLÜLER BAŞARAMAYINCA İTFAİYE DEVREYE GİRDİ

Bu sırada sürüden ayrılan 6 inek, yakında bulunan gübre yığınına saplandı. Olayı gören köylüler, Kaya'nın yardımına koştu. Köylüler ve Kaya, inekleri saplandıkları yerden çıkarmaya çalışsa da başarılı olamayınca durumu, itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine gelen AFAD ve itfaiye ekipleri çaresizce kurtarılmayı bekleyen inekleri, yaklaşık iki saat süren çalışma sonucu iş makineleriyle bulundukları yerden çıkardı. Kaya, ekiplere teşekkür etti.

Kaynak: DHA