GTÜ öğrencilerinin geliştirdiği uygulama çevre bilincinin gelişmesine katkı sunuyor

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Çevre Mühendisliği ve Bilgisayar Mühendisliği bölümü öğrencilerinin "Sıfır Atık" hedefine ulaşmak amacıyla "Biriktir" uygulaması geliştirdi.

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Çevre Mühendisliği ve Bilgisayar Mühendisliği bölümü öğrencilerinin "Sıfır Atık" hedefine ulaşmak amacıyla "Biriktir" uygulaması geliştirdi.

GTÜ'den yapılan açıklamaya göre, Çevre Mühendisliği ve Bilgisayar Mühendisliği bölümlerinden Elif Köse, Yusuf Demir ve Yağmur Gömürlü'nün oluşturduğu Biriktir ekibi, çevre mevzuatlarının takibi ve iş geliştirme, tasarım ve yazılım geliştirme konularında çalışma yürütüyor.

Öğrenciler tarafından "Sıfır Atık" hedefine ulaşmak amacıyla geliştirilen "Biriktir" uygulaması, Google Play veya Apple Store üzerinden telefona indirilip kayıt işlemi yapılabiliyor.

Harita kısmından en yakın atık noktasını belirleyen uygulamayı kullanan vatandaşlar, atık noktasında geri dönüşüme sağladığı katkının fotoğrafını ve görüntüsünü sisteme yüklüyor.

Geri dönüştürülen atık türüne göre "Çevre Puanı" kazanılıyor ve ödüller sayfasından istenilen ödül seçiliyor.

"Hepimizin harekete geçmesi gerekiyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ekip lideri Yağmur Gömürlü, yaşanılan yeri ve dünyayı sağlıklı, temiz ve güzel hale getirmenin önemine işaret etti.

Çevre sağlığının korunması, karbon ayak izinin azaltılması gerektiğini vurgulayan Gömürlü, "Bunun için hepimizin harekete geçmesi gerekiyor. Bu bizlere, akıllı sistemlere ve insanlara bilinç kazandıracak uygulama ve iş birliklerine ihtiyaç olduğunu göstermektedir. Biz bireylerin hammadde kaynağı olan geri dönüştürülebilir atıklarını çöpe atmalarından vazgeçirecek, insanları ve firmaları çevre için harekete geçirecek ve belediyelerin iş yükünü azaltacak sosyal bir mobil platform geliştirdik. Bu platform kullanıcılarının en kısa sürede ambalaj, cam, tekstil, elektronik atık, yağ ve pil atık noktalarını gitmelerini sağlarken, geri dönüşüm yaptıkça kazanılan çevre puanlarıyla çeşitli ödüllerin sahibi olmalarını sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gürbüz