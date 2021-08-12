GTÜ, İş Dünyasında En Fazla İlgi Gören 6. Üniversite
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GTÜ, İş Dünyasında En Fazla İlgi Gören 6. Üniversite

GTÜ, İş Dünyasında En Fazla İlgi Gören 6. Üniversite
Bültenler - Haberler | Güncel

Kariyer.net, üniversite tercihi yapacak adaylara rehberlik edecek "İşveren İlgi Endeksi" sonuçlarını açıkladı.

Son on yılda mezun olduktan sonra en hızlı şekilde işe girme oranlarının dikkate alındığı değerlendirme sonuçlarına göre Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) devlet üniversiteleri sıralamasında 6. sırada yer alırken tüm üniversiteler genel sıralamasında 9. oldu.

Kariyer net'te son 10 yılda işe alım faaliyeti gerçekleştirmiş 88 bin işverenin, 493 bin işe alım yetkilisinin 220 milyon dijital ayak izi incelenerek hazırlanan çalışmada 'Üniversite mezunları içinde kimler daha hızlı işe giriyor?' sorusuna yanıt arandı. Araştırma sonuçlarına göre Gebze Teknik Üniversitesi, tüm üniversiteler sıralamasında mezunları en hızlı işe giren ilk 10 üniversite arasında yer aldı. İşveren tarafından en çok ilgi gören 6. devlet üniversitesi oldu.

Araştırma sayesinde; Kariyer.net, gelecekleri için önemli bir adım atacak tercih dönemindeki gençlere, işverenlerin hangi üniversite, hangi bölüm, hangi üniversite ve bölüm kombinasyonlarına daha fazla ilgi gösterdiğine ışık tutmayı amaçlıyor.

Kariyer Net'ten yapılan açıklamada, "İşverenlerden en fazla ilgi gören 10 üniversite; Galatasaray Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, Koç Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Türk-Alman Üniversitesi, Özyeğin Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi olarak sıralandı." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: Bültenler

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