Gtso'dan Başsavcı Ülger'e Ziyaret

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası (GTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akıt ve yönetim kurulu üyeleri, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ülger'i makamında ziyaret etti.



Ülger, ziyarette yaptığı konuşmada, Ankara, Konya, Mardin ve Bandırma'daki görevinin ardından Gemlik'e atandığını hatırlattı.



İlçenin genel olarak ekonomik ve sosyal yapısının iyi olduğunu, kendisinin de adalet noktasında gerekeni yapacağını belirten Ülger, "Bizler adliye olarak adaleti tesis ettiğimiz sürece daha güçlü olacağız. Adliyenin fiziki koşullarıyla ilgili proje hazırlanıyor. Eylül ayı sonunda ihalesi yapılacak ve yer teslimi ile birlikte temeli atılacak." diye konuştu.



Özellikle uyuşturucu madde satışı ve kullanımıyla alakalı ciddi çalışmalar yapıldığını aktaran Ülger, şöyle konuştu:



"Okul yakını ve kamusal alanlardaki denetimler, daha da sıklaştırılacak. Vatandaşlarımızdan bu konudaki talebimiz, gördükleri en ufak bir şüpheli durumu ücretsiz olarak hizmet veren 155 veya 156 hatlarına bildirmeleri."



Başkan Akıt ise, "Tüccarın temsilcileri olarak yaptığımız görev itibariyle vicdanımız rahat. İşveren, her zaman huzur ister. Bu huzur ortamının en önemli ayağı da adliyelerdir." ifadelerini kullandı.