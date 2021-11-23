GTA Trilogy Remastered'a first person modu geliyor

Geçtiğimiz günlerde çıkış yapan Gta Trilogy – The Definitive Edition kodlarını tarayan hayranların yardımı sayesinde, yeni raporlar bitmemiş bir VR modunun olduğunu gösteriyor. Remastered'ın kodu, Rockstar'ın GTA Trilogy PC sürümünü Rockstar Launcher'ından geçici olarak kaldırmasına neden olan lisanssız müzik, görev komut dosyaları, geliştirme notları ve daha fazlası gibi piyasaya sürülmek üzere tasarlanmamış öğelerle doludur.

Grand Theft Auto: The Trilogy'ninçok platformlu sürümünden bu yana, oyun hatalar, aksaklıklar ve gizli dosyalarıyla ilgili olarak hayranlardan tepki aldı. Oyuncular kısa sürede GTA Trilogy remaster'ın lansman sonrası dosyalarını keşfettiler.

There is a debug Unreal command for GTA VR but it looks a little bit unfinished. Maybe it would be cool if they implemented this as a first-person option? It plays pretty well. Gunfights and punching will need tweaking, would be super cool for screenshots! pic.twitter.com/pxq5ivwGOA — Ben Turpin (@videotech_) November 20, 2021

Twitter'da Rockstar haberler ini paylaşan Ben Turpin adlı kullanıcının paylaştığı bir gönderide, "GTA VR için bir Unreal hata ayıklama komutu var ama biraz bitmemiş görünüyor. Belki bunu birinci şahıs seçeneği olarak uygulasalar harika olur? Oldukça iyi oynuyor. Silahlı çatışmalar ve yumruklamanın ince ayar yapılması gerekecek, ekran görüntüleri için süper harika olurdu!" sözlerine yer verdi.

Yakupcan Aydemir Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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