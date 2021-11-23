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GTA Trilogy Remastered'a first person modu geliyor

Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar
GTA Trilogy Remastered'a first person modu geliyor

GTA: The Trilogy kodunda bulunan first person modu, Rockstar Games'in remasterına VR desteği eklemek istediğini öne sürüyor.

Geçtiğimiz günlerde çıkış yapan Gta Trilogy – The Definitive Edition kodlarını tarayan hayranların yardımı sayesinde, yeni raporlar bitmemiş bir VR modunun olduğunu gösteriyor. Remastered'ın kodu, Rockstar'ın GTA Trilogy PC sürümünü Rockstar Launcher'ından geçici olarak kaldırmasına neden olan lisanssız müzik, görev komut dosyaları, geliştirme notları ve daha fazlası gibi piyasaya sürülmek üzere tasarlanmamış öğelerle doludur.

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Grand Theft Auto: The Trilogy'ninçok platformlu sürümünden bu yana, oyun hatalar, aksaklıklar ve gizli dosyalarıyla ilgili olarak hayranlardan tepki aldı. Oyuncular kısa sürede GTA Trilogy remaster'ın lansman sonrası dosyalarını keşfettiler.

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Twitter'da Rockstar haberler ini paylaşan Ben Turpin adlı kullanıcının paylaştığı bir gönderide, "GTA VR için bir Unreal hata ayıklama komutu var ama biraz bitmemiş görünüyor. Belki bunu birinci şahıs seçeneği olarak uygulasalar harika olur? Oldukça iyi oynuyor. Silahlı çatışmalar ve yumruklamanın ince ayar yapılması gerekecek, ekran görüntüleri için süper harika olurdu!" sözlerine yer verdi.

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
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